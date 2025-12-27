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ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν θα ξεγελαστούν από τα ψέματα και την κυβερνητική προπαγάνδα
Πολιτική
20:50 - 27 Δεκ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν θα ξεγελαστούν από τα ψέματα και την κυβερνητική προπαγάνδα

Reporter.gr Newsroom
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Mε ανακοίνωσή του το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρεται στο περιεχόμενο τηλεοπτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του βουλευτή του Χρήστου Γιαννούλη και της συναδέλφου του της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη.  

Αφορμή της αντιπαράθεσης ήταν η συμμετοχή τους σε τηλεοπτικό πάνελ, στο Αction24, με τον κ. Γιαννούλη να κάνει σχόλιο για τις τετραήμερες χειμερινές διακοπές του πρωθυπουργού, σε περίοδο αγροτικών κινητοποιήσεων και με την κ. Βούλτεψη να απαντά ότι και ο Αλ. Τσίπρας είχε πραγματοποιήσει διακοπές σε περίοδο καταστροφικών πυρκαγιών. Ακολούθησαν φραστικές αντιπαραθέσεις, με τον κ. Γιαννούλη να δηλώνει ότι εάν διακοπεί ο λόγος του τότε θα αποχωρήσει, όπως και τελικά συνέβη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει πως: «Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε η Σοφία Βούλτεψη κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί. Κι αυτή είναι ότι η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας στήριξε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur στη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισαν. Μια συμφωνία που θα πλήξει το αγροτικό δυναμικό ολόκληρης της Ευρώπης αλλά και θα θέσει σε κίνδυνο και το περιβάλλον αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η τακτική της ΝΔ δεν αφορά κανέναν περισσότερο από τους ίδιους. Οι αγρότες δεν πρόκειται ούτε να ξεγελαστούν από τα χυδαία ψέματα των υπουργών και των βουλευτών της, ούτε και να καμφθούν από την προπαγάνδα που έχει μοναδικό σκοπό να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των κινητοποιήσεών τους».

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