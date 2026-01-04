Μαρινάκης: Καταλογίζει «ρηχότητα και ιδεοληψία» στην αντιπολίτευση για τις επικρίσεις έναντι της Βενεζουέλας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επικρίνει την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ως προβλέψιμη, λόγω των διαχρονικών σχέσεών του με το καθεστώς Μαδούρο, ενώ εκφράζει έντονο προβληματισμό για την ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, δεν έγινε καμία αναφορά στον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, παρά το γεγονός ότι αυτός έχει καταδικαστεί από το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων. Συνολικά, κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έλλειψη υπευθυνότητας, με την κριτική να εστιάζει στη ρηχότητα και τις ιδεοληψίες τους απέναντι στις απαιτήσεις της συγκυρίας.

Στην ανάρτηση του στο Facebook ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει: «Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο.

Εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις».