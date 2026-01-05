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Επαναλειτουργεί από τις 8 Ιανουαρίου το κολυμβητήριο στο Γουδή
Αυτοδιοίκηση
13:07 - 05 Ιαν 2026

Επαναλειτουργεί από τις 8 Ιανουαρίου το κολυμβητήριο στο Γουδή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους αθλούμενους δημότες και κατοίκους της πόλης ότι από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 επαναλειτουργεί η υπαίθρια κολυμβητική δεξαμενή που βρίσκεται εντός του αθλητικού συγκροτήματος στο Γουδή.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το κολυμβητήριο στο Γουδή επανεντάσσεται στον αθλητικό χάρτη της πόλης. Επιστρέφει ασφαλές, λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους. Με την αρχή του νέου χρόνου, κάνουμε ένα δώρο στους πολίτες της Αθήνας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και συστηματική δουλειά αποκτούν ξανά πρόσβαση σε έναν κομβικό χώρο άθλησης, με πλήρη τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και των αυστηρότερων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές, που δεν είναι μόνο λειτουργικές, αλλά αποτελούν πρότυπα ποιότητας, με σταθερό στόχο την έμπρακτη στήριξη του μαζικού αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Προτεραιότητά μας υπήρξε, εξαρχής, η υγεία και η ασφάλεια, ώστε κάθε αθλούμενος να απολαμβάνει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο. Το αποτέλεσμα αυτής της εντατικής προσπάθειας είναι η πόλη μας να ανακτήσει έναν πολύτιμο χώρο άθλησης, ο οποίος πληροί όλες τις προδιαγραφές και θα προσφέρει στους συμπολίτες μας τις ποιοτικές αθλητικές υποδομές που δικαιούνται».

Η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκεται εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επί των οδών Π. Κανελλοπούλου και Κοκκινοπούλου, ισχύει για πέντε χρόνια (έως 31.12.2030). Εκδόθηκε κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η κολυμβητική δεξαμενή κρίθηκε κατάλληλη από υγειονομικής πλευράς.

Η υπαίθρια πισίνα παραδίδεται και πάλι στους αθλούμενους πολίτες και τους αθλητικούς συλλόγους, ως ένας ζωτικός χώρος άθλησης αλλά και ως ένα μοναδικό σημείο συνάντησης και ευεξίας για όλες τις ηλικίες.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 21:00, Σάββατο και Κυριακή 09:00 -18:30.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 7771990.

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