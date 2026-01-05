ΠΑΣΟΚ: Υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου χωρίς αστερίσκους – Να απομονωθεί ο Μητσοτάκης και η παρέα του

«Ο κ. Μαρινάκης με σοφιστείες και λογικές ακροβασίες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα από την ανεπίγνωστη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με τη στάση του κ. Μητσοτάκη για τη σύλληψη Μαδούρο.

«Επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε γλωσσικό ατόπημα η φράση του κ. Μητσοτάκη πως “δεν είναι κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών”», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια και σημειώνει:

«Το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου ήταν συνειδητή του επιλογή.

Αυτή η στάση θα αποτελεί στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει όμως να γίνει στίγμα για τη χώρα.

Ας αντιληφθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι χωρίς αστερίσκους και "ναι μεν αλλά" , γιατί σε διαφορετική περίπτωση συναινείς στο δίκαιο της ισχύος.

Είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα.

Πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, που προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.