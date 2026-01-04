Πόλεμος δηλώσεων για Μαδούρο: Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ συγκρούονται για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Η παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Νικολά Μαδούρο, εκτός από τη διεθνή αναστάτωση που έχει προκαλέσει, έχει δημιουργήσει και ένα νέο κύμα αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τη στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του το βράδυ του Σαββάτου αναφερόμενος στην παρέμβαση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο ανέφερε: «Ο Νικολά Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Αυτή δεν είναι η στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, περιεκτική κυβέρνηση που απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Η ανάρτηση αυτή του πρωθυπουργού έφερε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και του υπευθύνου του τομέα Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος με δήλωση του έκανε λόγο για καθυστερημένη και απρόθυμη αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού απέναντι στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι η δήλωση «δεν είναι ώρα για σχόλια» συνιστά εγκατάλειψη των αρχών του διεθνούς δικαίου.

Την σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επέκρινε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για την ανακοίνωση του Δημήτρη Μάντζου.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο απαντώντας στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη στάση του κόμματος σε αυτές, τονίζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραμένει πιστός «σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, τον γκεμπελισμό».

Κυβερνητικές πηγές: Απολύτως θεσμική η στάση – Η Ελληνική κυβέρνηση θα αναφέρει την επίσημη θέση στα αρμόδια όργανα

Στην συνέχεια, αιχμηρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ έδωσαν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες κάνουν λόγο για μια απολύτως σοβαρή και θεσμική στάση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κινείται σε πλήρη συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της και τα όργανα του ΟΗΕ, μακριά από εύκολες ανακοινώσεις και εσωτερική κατανάλωση.

Πιο συγκεκριμένα τονίζουν: «Από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές.

Παράλληλα, υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα.

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο. Σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο Πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη».

Η στάση των υπολοίπων κομμάτων

Αδιανόητη χαρακτήρισε την δήλωση - σιωπή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προσθέτοντας ότι όποιοι «χαϊδεύουν τον Τραμπ» είναι επικίνδυνοι.

Έντονη κριτική στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ως «πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου». Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι το 2026 ξεκινά με τη σκληρή επιβεβαίωση πως οι κανόνες της διεθνούς κοινότητας υποχωρούν μπροστά στο «δίκαιο του ισχυρού».

Μέρα 25: Η ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο στις αναθεωρητικές τάσεις

Η ανακοίνωση - ανάλυση του Τομέα Εξωτερικών του ΜέΡΑ25 αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Οι ΗΠΑ, σε μία ωμή επίδειξη δύναμης, υλοποίησαν μία άνευ προηγουμένου επίθεση στη Βενεζουέλα, χτυπώντας στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους, βομβαρδίζοντας μεγάλες πόλεις και απαγάγοντας τον εκλεγμένο πρόεδρο της, Nicolás Maduro, χρησιμοποιώντας ένα ένταλμα σύλληψης της εισαγγελίας των ΗΠΑ, με την κατηγορία για "διακίνηση ναρκωτικών" και "συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση". Αργότερα ο ίδιος ο Τραμπ ανακοίνωσε τη "σύλληψη" του Μαδούρο, σε μια προσπάθεια να δείξει πυγμή προς κάθε κατεύθυνση.

Ο έλεγχος των πόρων και των πετρελαίων της Βενεζουέλας είναι πλέον διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Τραμπ, έσπευσε να το ξεκαθαρίσει δηλώνοντας με απίστευτα ωμό τρόπο ότι η χώρα του θα αναλάβει τα πετρέλαια της χώρας. Μιας χώρας, ο λαός της οποίας, εδώ και δεκαετίες, από την εποχή του Ούγκο Τσάβες, με τη Μπολιβαριανή Επανάσταση, επέλεξε μία περήφανη στάση εναντίωσης στον δυτικό ιμπεριαλισμό, μία στάση που την πλήρωσε με εμπάργκο, με προσπάθειες πραξικοπήματος, αλλά και με συνεχή συκοφαντική δυσφήμηση από τα συστημικά μέσα της Δύσης.

Προφανέστατα, όπως ήδη συμβαίνει στη Γάζα, το ήδη καταρρακωμένο Διεθνές Δίκαιο γίνεται για άλλη μια φορά κουρελόχαρτο.

Οι ΗΠΑ διεκδικούν πλέον για τον εαυτό τους την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά ξένων ηγετών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς να δεσμεύονται από τον Χάρτη του ΟΗΕ. Πλέον δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία, κανένα επιχείρημα όπως "ανθρωπιστική κρίση", "όπλα μαζικής καταστροφής", "τρομοκρατία" κλπ. Κάθε ανεξάρτητη χώρα που θα τολμά να αντιστέκεται και να αμφισβητεί το «δίκαιο» του ισχυρού θα ανατρέπεται».