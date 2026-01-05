Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου στo ΣΑ του ΟΗΕ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, καλωσόρισε στην Αθήνα τον ομόλογό του από το Μπαχρέιν, Abdullatif bin Rashid Alzayani, επισημαίνοντας τη γεωπολιτική σημασία του κράτους και τη στενή διμερή συνεργασία Ελλάδας – Μπαχρέιν σε διεθνή φόρα. Τόνισε τη στήριξη της χώρας του προς την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και τη συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδίως στη Γάζα, και τόνισαν την ανάγκη για εκεχειρία, ανοικοδόμηση και πολιτική λύση δύο κρατών, ενώ η Ελλάδα δεσμεύεται να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία χάρη στις στρατηγικές σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ.

Συζητήθηκαν επίσης οι εύθραυστες καταστάσεις στην Υεμένη, τη Σομαλία και την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με έμφαση στο δικαίωμα του λαού να αποφασίζει για το μέλλον του σεβόμενος τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές της δημοκρατίας.

Τέλος, συμφωνήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε εμπόριο, επενδύσεις, τουρισμό, ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακά δίκτυα και κινητικότητα, ως βάση για διαπεριφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη έχει ως εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Μπαχρέιν, Δρ. Abdullatif bin Rashid Alzayani. Έναν εξαίρετο και ιδιαίτερα επιδραστικό πολιτικό όχι μόνο στην περιοχή του Κόλπου, αλλά και στο διεθνές στερέωμα.

Το Μπαχρέιν, όπως ανέφερα στο πολύ σημαντικό Φόρουμ “Manama Dialogue” τον περασμένο Νοέμβριο, δεν είναι απλώς ένας περιφερειακός δρων. Πρόκειται για ένα κράτος με γεωπολιτική ισχύ πολύ μεγαλύτερη του γεωγραφικού του μεγέθους. Ο Κόλπος, με τη στρατηγική του θέση και τη διπλωματική του απήχηση, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια διπλωματία.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον αξιότιμο Υπουργό και αγαπητό φίλο για την υποστήριξη της χώρας του, και του ιδίου προσωπικά, προς την Ελλάδα και την Κύπρο, σε όλα τα διεθνή φόρα. Μπαχρέιν και Ελλάδα έχουμε αξιοσημείωτη συναντίληψη για τα θέματα πολιτικής και δικαίου.

Τη συναντίληψη αυτή ήδη καλλιεργούμε περαιτέρω στο πλαίσιο της κοινής παρουσίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα, από το βήμα αυτό, να καλωσορίσω στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Μπαχρέιν, ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2026, και να ευχηθώ μια επιτυχημένη θητεία. Θα υπηρετήσουμε μαζί σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για τη διεθνή πολυμέρεια και τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας, με πολλαπλές προκλήσεις και κρίσεις.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, προσβλέπω στην εποικοδομητική μας συνεργασία, με στόχο την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, στις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Συμφωνήσαμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε τομείς που έχουμε θέσει από κοινού ως προτεραιότητα, όπως είναι η θαλάσσια ασφάλεια στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Δικαίου της Θάλασσας.

Η Ελλάδα, ένα ιστορικά ναυτικό έθνος, με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, αποδίδει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών.

Με τον αξιότιμο κ. Υπουργό, ανταλλάξαμε απόψεις και σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Γάζα.

Προσβλέπουμε στην εμπέδωση της εκεχειρίας στη Γάζα, τη μετάβαση στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της περιοχής, και σε μια περιεκτική πολιτική διαδικασία προς τη λύση των δύο κρατών.

Η Ελλάδα είναι σε θέση να συμβάλει στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου, δεδομένων των στρατηγικών μας σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, και ιδίως της στήριξης που παρέχουμε στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά βεβαίως και τη σχέση που διατηρούμε με το Ισραήλ.

Η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον πυρήνα όλων των διεθνών οργανισμών αποτελεί την πραγματική εγγύηση για την ουσιαστική συνεισφορά της χώρας μας στην ειρήνη της πολύπαθης αυτής περιοχής.

Συζητήσαμε επίσης για την εύθραυστη κατάσταση στην Υεμένη, τη Σομαλία και την Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή, στην οποία η Ελλάδα διατηρεί μια ουσιαστική συμβολή έχοντας την καθοδήγηση της θαλάσσιας επιχείρησης ASPIDES για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Είναι ζωτική ανάγκη να μην μπούμε σε ένα νέο κύκλο αντιπαραθέσεων και κρίσεων στην κρίσιμη αυτή περιοχή.

Ιδιαίτερα αναφερθήκαμε και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας.

Σήμερα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη, η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως η Ελλάδα και το Μπαχρέιν, έχουμε ξεχωριστή υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις αρχές και αξίες, οι οποίες για 80 χρόνια έχουν στηρίξει την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο.

Με τον κ. Υπουργό συμφωνήσαμε να εργαστούμε στενά για την ενίσχυση της διμερούς μας συνεργασίας σε πολλούς τομείς, όπως στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισμό.

Εξάλλου, είμαστε αμφότεροι υποστηρικτές της συνδεσιμότητας, μέσω της ενέργειας, των μεταφορών, των ψηφιακών δικτύων, της ανθρώπινης κινητικότητας, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, πάνω στην οποία οικοδομείται η οικουμενική ασφάλεια και σταθερότητα.

Με τα λόγια αυτά, αξιότιμε κ. Υπουργέ, αγαπητέ φίλε, σας καλωσορίζω και πάλι στην Αθήνα και σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία, την οποία είχαμε».