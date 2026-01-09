Τσιάρας: 9 στους 10 αγρότες δικαιούνται ρεύμα στα 8,5 λεπτά - Πώς αντιμετωπίζονται τα ληξιπρόθεσμα

Στην πραγματική εικόνα γύρω από το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και τα ληξιπρόθεσμα χρέη αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών πληροί τα κριτήρια για το τιμολόγιο των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Όπως ανέφερε, στο σύστημα ΓΑΙΑ είναι εγγεγραμμένοι 177.954 αγρότες που δικαιούνται αγροτικό ρεύμα. Από αυτούς, 155.103 παραγωγοί, ποσοστό 87,2%, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ 16.215, δηλαδή 9,1%, εμφανίζουν καθυστερημένες οφειλές. «Υπάρχει η εντύπωση ότι η πλειοψηφία των αγροτών χρωστά, όμως τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τους αγρότες με ληξιπρόθεσμα, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα μπορούν να επανενταχθούν σε ρύθμιση, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει η ΔΕΗ. Όπως διευκρίνισε, σε αυτή την περίπτωση το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ελαφρώς υψηλότερο και δεν διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά, όσο διαρκεί η ρύθμιση.

Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει θεσμοθετημένο αγροτικό ρεύμα

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η τιμή του αγροτικού ρεύματος προκύπτει σε πλήρη συνεννόηση με τον πάροχο και δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. «Από εκεί και πέρα τίθενται ζητήματα ευρωπαϊκού ανταγωνισμού», επισήμανε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη φτάσει στα ανώτατα επιτρεπτά όρια στήριξης.

Απαντώντας στην κριτική για την επάρκεια των μέτρων στήριξης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν διαθέτει θεσμοθετημένο, μόνιμα χαμηλό τιμολόγιο αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως εξήγησε, σε άλλες χώρες η στήριξη παρέχεται περιστασιακά μέσω του μηχανισμού De minimis, με περιορισμένους πόρους και σε ετήσια βάση, ενώ στην Ελλάδα η χαμηλή τιμή είναι πάγια και προέρχεται απευθείας από τη ΔΕΗ.

«Η τιμή από τα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα μειώνεται στα 8,5 λεπτά. Αυτό δεν υπάρχει αλλού στην Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο τραπέζι και θεσμικές εκκρεμότητες

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε άμεσα δέσμη μέτρων, με στόχο τη στήριξη και τη διατήρηση της βιωσιμότητας του αγροτικού κόσμου.

Μετά και την αποδοχή από τους αγρότες της πρότασης του πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο υπουργός ανέφερε ότι τα μέτρα που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη παραμένουν σε ισχύ, ωστόσο υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που θα τεθούν προς συζήτηση.

Μεταξύ αυτών, όπως είπε, περιλαμβάνονται σημαντικές θεσμικές εκκρεμότητες, όπως η επίλυση των προβλημάτων με το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) και το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου), τα οποία επηρεάζουν μεγάλο αριθμό αγροτών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως κατέληξε, η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, με στόχο τη διαμόρφωση λύσεων που θα στηρίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, εντός των θεσμικών και ευρωπαϊκών πλαισίων.