ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας: 9 στους 10 αγρότες δικαιούνται ρεύμα στα 8,5 λεπτά - Πώς αντιμετωπίζονται τα ληξιπρόθεσμα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:26 - 09 Ιαν 2026

Τσιάρας: 9 στους 10 αγρότες δικαιούνται ρεύμα στα 8,5 λεπτά - Πώς αντιμετωπίζονται τα ληξιπρόθεσμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην πραγματική εικόνα γύρω από το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και τα ληξιπρόθεσμα χρέη αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών πληροί τα κριτήρια για το τιμολόγιο των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Όπως ανέφερε, στο σύστημα ΓΑΙΑ είναι εγγεγραμμένοι 177.954 αγρότες που δικαιούνται αγροτικό ρεύμα. Από αυτούς, 155.103 παραγωγοί, ποσοστό 87,2%, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ 16.215, δηλαδή 9,1%, εμφανίζουν καθυστερημένες οφειλές. «Υπάρχει η εντύπωση ότι η πλειοψηφία των αγροτών χρωστά, όμως τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τους αγρότες με ληξιπρόθεσμα, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα μπορούν να επανενταχθούν σε ρύθμιση, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει η ΔΕΗ. Όπως διευκρίνισε, σε αυτή την περίπτωση το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ελαφρώς υψηλότερο και δεν διαμορφώνεται στα 8,5 λεπτά, όσο διαρκεί η ρύθμιση.

Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει θεσμοθετημένο αγροτικό ρεύμα

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η τιμή του αγροτικού ρεύματος προκύπτει σε πλήρη συνεννόηση με τον πάροχο και δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. «Από εκεί και πέρα τίθενται ζητήματα ευρωπαϊκού ανταγωνισμού», επισήμανε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη φτάσει στα ανώτατα επιτρεπτά όρια στήριξης.

Απαντώντας στην κριτική για την επάρκεια των μέτρων στήριξης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν διαθέτει θεσμοθετημένο, μόνιμα χαμηλό τιμολόγιο αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως εξήγησε, σε άλλες χώρες η στήριξη παρέχεται περιστασιακά μέσω του μηχανισμού De minimis, με περιορισμένους πόρους και σε ετήσια βάση, ενώ στην Ελλάδα η χαμηλή τιμή είναι πάγια και προέρχεται απευθείας από τη ΔΕΗ.

«Η τιμή από τα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα μειώνεται στα 8,5 λεπτά. Αυτό δεν υπάρχει αλλού στην Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο τραπέζι και θεσμικές εκκρεμότητες

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε άμεσα δέσμη μέτρων, με στόχο τη στήριξη και τη διατήρηση της βιωσιμότητας του αγροτικού κόσμου.

Μετά και την αποδοχή από τους αγρότες της πρότασης του πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο υπουργός ανέφερε ότι τα μέτρα που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη παραμένουν σε ισχύ, ωστόσο υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που θα τεθούν προς συζήτηση.

Μεταξύ αυτών, όπως είπε, περιλαμβάνονται σημαντικές θεσμικές εκκρεμότητες, όπως η επίλυση των προβλημάτων με το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) και το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου), τα οποία επηρεάζουν μεγάλο αριθμό αγροτών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως κατέληξε, η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, με στόχο τη διαμόρφωση λύσεων που θα στηρίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, εντός των θεσμικών και ευρωπαϊκών πλαισίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ
Πολιτική

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
22/07/2026 - 12:00

Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Πολιτική
22/07/2026 - 11:58

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:48

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Πολιτική
22/07/2026 - 11:45

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:27

Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:27

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:12

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 11:11

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 11:04

Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο

Υγεία
22/07/2026 - 11:01

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:00

ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 10:55

Επιτόκια ευρωπαϊκού επιπέδου από τη Snappi με αποδόσεις έως και 2.25%

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:52

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Πολιτική
22/07/2026 - 10:50

Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Εργασιακά
22/07/2026 - 10:37

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

Επιχειρήσεις
22/07/2026 - 10:36

Φυσικό Αέριο: Σταθερή κερδοφορία, ανάπτυξη και ισχυρές επιδόσεις – Η εικόνα ανά τομέα και οι προοπτικές για το 2026

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:25

Πιερρακάκης για Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο: Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία όλων των Ελλήνων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:18

Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 10:10

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

Magazino
22/07/2026 - 10:05

Αλέξης Σταμάτης (1960-2026): Κατευόδιο στον μικρό πρίγκιπα της γραφής

Υγεία
22/07/2026 - 09:59

3 ερωτήσεις και απαντήσεις για το μικροβίωμα του εντέρου

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:57

Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 09:44

ΧΑ: Το τραπεζικό ράλι υπερισχύει των γεωπολιτικών ανησυχιών – Ζητούμενο η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Οικονομία
22/07/2026 - 09:43

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Επιστολή στον Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της επιχειρηματικότητας ενόψει Δ.Ε.Θ.

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:29

Οι δασμοί των ΗΠΑ βυθίζουν τις επενδυτικές προσδοκίες των γερμανικών επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:24

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη στη Βοιωτία – Οκτώ συλλήψεις

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:10

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει

Ειδήσεις
22/07/2026 - 09:01

Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 08:47

Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέψουμε ομηρία της παγκόσμιας ενέργειας» – Ενδέκατη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Οικονομία
22/07/2026 - 08:40

Ιδιωτικό χρέος: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι αιτήσεις για τις 72 δόσεις – Στις 26 Ιουλίου ανοίγει ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ