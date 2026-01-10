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ΚΥΣΕΑ: Παρατάθηκαν οι θητείες των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού
Πολιτική
11:43 - 10 Ιαν 2026

ΚΥΣΕΑ: Παρατάθηκαν οι θητείες των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού

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Συνεδρίασε το πρωί του Σαββάτου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

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