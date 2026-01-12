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Χατζηδάκης: Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές
Πολιτική
13:11 - 12 Ιαν 2026

Χατζηδάκης: Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση τήρησε από την αρχή μετριοπαθή στάση, διότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και διότι θέλει να διευκολύνει να γίνει ο διάλογος, παρότι από την άλλη πλευρά υπάρχει αρνητισμός. Γι’ αυτό το λόγο δεχθήκαμε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις καθώς οι μεν δεν ήθελαν να βρεθούν στην ίδια αίθουσα με τους δε. Καλώ όσους αγροτοσυνδικαλιστές εξακολουθούν να θέτουν πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις να το ξανασκεφθούν.  Να κινηθούμε όλοι σε πνεύμα καλής πίστης και κοινής λογικής ώστε να γίνει διάλογος με όλους», αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη (12/1) ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έκανε διάλογο ήδη από πέρυσι με τους αγροτοσυνδικαλιστές και πρόσθεσε: «Θέλω να ρωτήσω τους ίδιους τους συνδικαλιστές, αν αισθάνονται ότι με τη στάση τους, να διακόπτουν το διάλογο που γινόταν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, στη συνέχεια να αρνούνται την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση και τώρα, ενώ ο πρωθυπουργός δέχεται δύο ξεχωριστές συναντήσεις, να τίθενται πρόσθετα διαδικαστικά ζητήματα για τον αριθμό των συμμετεχόντων κ.λπ., αν με τη στάση αυτή υπηρετούν το αγροτικό ζήτημα».

«Δεν θέλω να πιστέψω», τόνισε, «ότι κάποιους θα τους καθοδηγήσει το κομματικό συμφέρον. Ο διάλογος χρειάζεται δύο, εμείς είμαστε ο ένας και περιμένουμε την άλλη πλευρά. Υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ας δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμη ότι στο οικονομικό επίπεδο τίθενται περιορισμοί όχι μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά κυρίως από την ΕΕ, τους οποίους παρουσίασε ο Θ. Πετραλιάς στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης εβδομάδας. «Εξαντλούμε τα περιθώρια στα οποία μπορεί να κινηθεί η χώρα. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, πληρώσαμε 3,8 δις. σε ενισχύσεις για το 2025, ικανοποιήσαμε πλήρως ή σε σημαντικό βαθμό 20 από τα 27 αιτήματα, εξειδικεύσαμε τις θέσεις μας σε ορισμένα ζητήματα την περασμένη εβδομάδα και είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο», είπε. «Υπάρχουν», πρόσθεσε, «μεγάλα ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους. Όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο ευρύτερος διάλογος για τη γεωργία σε διακομματικό επίπεδο, επιμέρους ζητήματα διοικητικής φύσεως αλλά και θέματα σε σχέση με την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Έχοντας αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ακατανόητο για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για τους ίδιους τους αγρότες να μην προσέλθουν σε διάλογο». Και κατέληξε:

«Όλοι πρέπει να έλθουν στο διάλογο και να θέσουν τα επιχειρήματά τους. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας είναι δευτερεύοντα μπροστά στο ότι είμαστε όλοι Έλληνες και πρέπει να συνεννοηθούμε».

{https://www.youtube.com/watch?v=4u-Vvz1YYfA}

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