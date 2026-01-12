ΠΑΣΟΚ: Επιμένουμε στην ανάγκη κλήσης περισσότερων μαρτύρων στην Εξεταστική

Επανήλθε τη Δευτέρα (12/1) στις συνεδριάσεις της η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη διακοπή των εορτών, με τον νέο αυτόν κύκλο να ανοίγει με την κατάθεση του Αντώνη Μωυσίδη, πρώην προέδρου του Οργανισμού και του Ιωάννη Καργιώτη, πρώην αντιπροέδρου.

Η ημέρα άνοιξε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την κλήση περισσότερων μαρτύρων, καθώς τα σχετικά αιτήματα των κομμάτων απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία κατά την τελευταία συνεδρίαση. Ειδικότερα, δεν έγινε δεκτό το αίτημα για κλήση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και εκείνα για διενέργεια καταθέσεων κατά αντιπαράσταση, αποστολή των πρακτικών στον εισαγγελέα για διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας.

Το «μοτίβο» της κυβέρνησης, όπως το χαρακτήρισε, να αποκλείονται μάρτυρες που θεωρούνται κομβικοί για την υπόθεση, σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως παρόμοια τακτική είχε ακολουθήσει η πλειοψηφία και στην Εξεταστική για τα Τέμπη, την οποία ο ίδιο ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε εκ των υστέρων ως «όχι την καλύτερη στιγμή της Βουλής».

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν σε έντονο ύφος πως ενώ η πλειοψηφία θέλει να δείχνει πως «κόπτεται» για να βρει η αλήθεια στο φως, την ίδια στιγμή «εμποδίζει την κλήση καθοριστικών μαρτύρων προκειμένου να κλείσει άρον άρον την χρονική περίοδο κατά την διάρκεια της οποίας οργανώθηκε και λειτούργησε η εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χρονική περίοδο που συνιστά το αντικείμενο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Σημειώνουν, μάλιστα, ότι η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να επιμένει στην ανάγκη κλήσης περισσότερων μαρτύρων, ενώ όσον αφορά την κατάθεση του κ. Μωυσίδη σχολιάζουν ότι ευλόγως αδυνατούσε να θυμηθεί λεπτομέρειες από τα πεπραγμένα της περιόδου του, αφού έχουν περάσει δέκα χρόνια από όταν ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως κατέθεσε ο κ. Μωυσίδης – σημειώνουν ακόμη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – με την ανάληψη των καθηκόντων του διαπίστωσε την «περικύκλωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξωτερικούς φορείς που απέβλεπαν στα δισ. που διαχειριζόταν ο Οργανισμός» αναφερόμενος στον τεχνικό σύμβουλο Neuropublic και την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Σημειώνεται πως ο μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι η βασική αγωνία της περιόδου εκείνης ήταν η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων και το πρόβλημα των βοσκοτόπων ήταν υπαρκτό, σύνθετο και πιεστικό.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι η τεχνική λύση ήταν αναγκαία και σημείωσε πως δεν επέτρεπε την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα σε κτηνοτρόφους των νησιών, ως εκ τούτου ο ίδιος δεν κατένειμε τέτοιες εκτάσεις και δεν ζήτησε υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό γιατί η κατανομή που προέβη έγινε σύμφωνα με όσα προέβλεπε η απόφαση για την Τεχνική Λύση.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ίδιος κατέθεσε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή σε κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν για την κατανομή βοσκοτόπων, ούτε υπήρξε κατανομή από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά κατά τη δική του θητεία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν επέτρεψε ατομικές ή «ειδικές» επισκέψεις συνδικαλιστών στον Οργανισμό, ούτε παρασκηνιακές επαφές, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε να είναι θεσμική χωρίς να έχει πελατειακά χαρακτηριστικά.

Τέλος, τόνισε ότι η ανεξαρτησία της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξής και Τροφίμων είναι αναγκαία για την λειτουργία του Οργανισμού και ότι οι πολύ συχνές αλλαγές Προέδρων την περίοδο 2019-2025 αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και είναι αποτέλεσμα πολιτικών παρεμβάσεων της περιόδου αυτής.