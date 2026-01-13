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Στη Βουλή φέρνει ο Χρηστίδης τα προβλήματα των διανομέων - Ασυδοσία πλατφορμών και έλλειψη προστασίας
Πολιτική
13:42 - 13 Ιαν 2026

Στη Βουλή φέρνει ο Χρηστίδης τα προβλήματα των διανομέων - Ασυδοσία πλατφορμών και έλλειψη προστασίας

Reporter.gr Newsroom
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Τα σοβαρά και διαρκώς διογκούμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των υπηρεσιών delivery, αναδεικνύει - με Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Υποδομών - ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζει πως οι διανομείς βρίσκονται σε καθεστώς εξάρτησης από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τους παρέχει δικαιώματα αντίστοιχα με εκείνα των μισθωτών εργαζομένων, η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά απέχει δραματικά από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής κάνει λόγο για μια σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι διανομείς, όπως για παράδειγμα:

- Βλέπουν τις αμοιβές τους να έχουν μειωθεί έως και 40% τα τελευταία δύο χρόνια, με μονομερείς και αντισυμβατικές αποφάσεις των πλατφορμών

- Εργάζονται υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία των εφαρμογών ακόμη και όταν υπάρχουν προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες αρχές

- Επιβαρύνονται παρανόμως με το κόστος των μέσων ατομικής προστασίας, παρότι αυτά υποτίθεται ότι παρέχονται δωρεάν

- Αντιμετωπίζουν πλήρη αδιαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής ανά παραγγελία

- Υφίστανται αιφνιδιαστικές και αναιτιολόγητες διακοπές συνεργασίας, χωρίς καμία εγγύηση ή δικαίωμα προειδοποίησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι, ενώ οι διανομείς θεωρούνται τυπικά ελεύθεροι επαγγελματίες, οι πλατφόρμες τους επιβάλλουν στην πράξη ωράρια, βάρδιες και περιοχές εργασίας, παραβιάζοντας ευθέως τη νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, ο Παύλος Χρηστίδης ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς Νίκη Κεραμέως και Χρίστο Δήμα, να απαντήσουν:

- Εάν προτίθενται να εντάξουν το επάγγελμα των υπηρεσιών delivery σε ειδικό Κ.Α.Δ.

- Εάν προτίθενται να θεσπίσουν τιμοκατάλογο ελάχιστων αμοιβών και κομίστρων για προστασία του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος (οδική ασφάλεια, κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων;

- Εάν θα απαγορευτεί στις ψηφιακές πλατφόρμες να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών να δηλώνουν ωράρια και περιοχές παροχής έργου για μελλοντικές χρονικές περιόδους;

- Με ποιους τρόπους Θα θεσπιστεί η υποχρέωση κατοχής επαγγελματικής άδειας για τις μοτοσυκλέτες τους και η υποχρέωση ετήσιου ελέγχου από ΚΤΕΟ, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν μοτοσυκλέτες ασυντήρητες και επικίνδυνες για την ασφάλεια των διανομέων;

- Εάν προτίθενται να προβούν στη θέσπιση υποχρεωτικής προειδοποίησης καταγγελίας 15 ημερών εκ μέρους των εταιρειών;

- Εάν θα επιβάλλονται κυρώσεις στις εταιρείες που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 72 του παρόντος νόμου και των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011;

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 13:47
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