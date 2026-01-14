Τσιάρας: Η ευθύνη περνά στην πλευρά εκείνων που δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για διάλογο

«Είναι εντελώς προσχηματικό το αν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου 25 ή 35 άτομα. Οι λόγοι που δεν προσήλθε η μία πλευρά των μπλόκων στη συζήτηση, δεν στέκουν στην κοινή λογική», τόνισε την Τετάρτη (14/1) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με αφορμή την απουσία μερίδας εκπροσώπων αγροτών κατά τη χθεσινή συνάντηση του κλάδου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι αυτή τη διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση έχει κάνει τα δικά της βήματα, όταν τέθηκαν συγκεκριμένοι όροι», πρόσθεσε ο υπουργός και συνέχισε: «Η κυβέρνηση είναι πάντα υπέρ του διαλόγου όταν όμως ο ίδιος ο πρωθυπουργός απευθύνει τουλάχιστον δύο προσκλήσεις, γίνονται υπαναχωρήσεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση, το μέρος της ευθύνης περνάει στην απέναντι πλευρά κι εκείνοι πρέπει να απαντήσουν πραγματικά γιατί δεν το κάνουν.

Παρά το ότι δόθηκαν ευκαιρίες για διάλογο, να λυθούν τα θέματα, δεν μπορεί πλέον να ανέχεται κάποιος, συμπεριφορές που πλήττουν την ελληνική κοινωνία και δημιουργούν σοβαρές συνέπειες στην ίδια την ελληνική οικονομία».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες: «Καθώς ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι αυτό της ευλογιάς, το πώς θα μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε την κτηνοτροφία, υπάρχει δέσμευση του πρωθυπουργού ότι την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα, θα γίνει εξειδικευμένη συνάντηση για αυτά τα ζητήματα. Προφανώς και μπορεί να υπάρχει εκεί εκπροσώπηση και από τα άλλα μπλόκα. Η κτηνοτροφία έχει τεράστια αξία».

ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, αγροτικό ρεύμα και πετρέλαιο

Για την αναγκαιότητα της «μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης» για να «μπορέσουμε να δίνουμε τα χρήματα σε αυτούς που πραγματικά τα δικαιούνται αλλά και να κλείσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο των συνεχών δημοσιονομικών διορθώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή επιτροπή στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί δεν λειτουργούσε σωστά», έκανε λόγο ο Κώστας Τσιάρας.

Η συζήτηση που θα γίνει σήμερα με τον Κωστή Χατζηδάκη «θα έχει βασικό αντικείμενο τις πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση για να καλύψει τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ», πρόσθεσε ο υπουργός.

Για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα ο Κ. Τσιάρας ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα μεταξύ των ευρωπαϊκών, που έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα και που έχει την πολύ χαμηλότερη τιμή συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη χώρα στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.»

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι «όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση εδώ και ένα χρόνο και είναι συνεπής, θα πέσουν και αυτοί στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Όσοι μπουν τώρα σε ρύθμιση, σε δώδεκα μήνες θα έχουν χαμηλό φθηνό αγροτικό τιμολόγιο.»

Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο ο υπουργός ανέφερε: «Θα υπάρχει μια ειδική εφαρμογή η οποία δημιουργείται τώρα και η οποία μέσω του κινητού τηλεφώνου θα μπορεί σε άμεσο χρόνο να δίνει τη δυνατότητα (μέσω ενός ειδικού αριθμού, μιας και θα υπάρχει αίτηση και θα είναι γνωστή η ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο καθένας με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ και τις συγκεκριμένες παραγωγές που έχει) να αφαιρείται στην αντλία ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Σημειώνεται δε ότι θα αφαιρείται και ο ΦΠΑ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό όφελος για τον αγροτικό κόσμο».

«Οι αγρότες πρέπει να γίνουν μικροί επιχειρηματίες»

Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι κατά τη συνάντηση αγροτών – πρωθυπουργού, τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία αφορούν τη νέα προγραμματική περίοδο, όπως το πώς θα αξιοποιήσει η Ελλάδα τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη σύσταση του Αγροτικού Επιμελητηρίου, την παρουσία των νέων αγροτών γενικότερα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ειδικά για τον πρωτογενή τομέα.

«Οι αγρότες πρέπει να γίνουν όντως μικροί επιχειρηματίες, να κατανοούν ποια είναι η πραγματικότητα, να μπορούν να υπολογίζουν με βάση τη δραστηριότητά τους, τα έξοδά τους, τα προσδοκώμενα εισοδήματα, ποια μπορεί να είναι η θέση τους και τι ακριβώς μπορούν να πετύχουν σε όλη αυτή τη δική τους προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα να υιοθετήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τις νέες τεχνολογίες και τη γενικότερη εξέλιξη που υπάρχει στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να υπάρχει η συνθήκη της ανταγωνιστικότητας, που είναι βασικός λόγος επιβίωσης και βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.»

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