Ιράν: Προειδοποιεί συμμάχους των ΗΠΑ για πλήγματα αν υπάρξει αμερικανική επέμβαση

Το Ιράν προειδοποίησε την Τετάρτη (14/1) χώρες–συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους, εάν η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Την προειδοποίηση αυτή μετέφερε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι εξετάζει παρέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, η προειδοποίηση απευθύνθηκε σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές βάσεις. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη ζήτησε από τις κυβερνήσεις αυτές να αποτρέψουν τυχόν επίθεση των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι διαφορετικά οι βάσεις τους θα αποτελέσουν στόχο. Παράλληλα, οι άμεσες επαφές μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ έχουν ανασταλεί, γεγονός που καταδεικνύει την επιδείνωση του διπλωματικού κλίματος.

Την ίδια στιγμή, η εσωτερική κρίση στο Ιράν κλιμακώνεται. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις έχει φτάσει σχεδόν τους 2.600, εκ των οποίων περισσότεροι από 2.400 είναι διαδηλωτές. Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν περίπου 2.000 νεκρούς συνολικά. Έχουν επίσης καταγραφεί πάνω από 18.000 συλλήψεις. Οι διαδηλώσεις αυτές συνιστούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για το θεοκρατικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε «πολύ σκληρή δράση» εάν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές, καλώντας παράλληλα τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να καταλάβουν κρατικούς θεσμούς, υποσχόμενος ότι «η βοήθεια έρχεται», χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αν και η χρονική στιγμή και το εύρος της επέμβασης παραμένουν ασαφή.

Οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, με σημαντικές βάσεις στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ πέρυσι, ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η ιρανική ηγεσία κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για υποκίνηση των ταραχών, αποδίδοντας τη βία σε «τρομοκράτες». Ο αρχηγός της Δικαιοσύνης ζήτησε ταχεία εκδίκαση και τιμωρία των συλληφθέντων, ενώ υπάρχουν αναφορές για επικείμενες εκτελέσεις, αν και δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν λόγω εκτεταμένης διακοπής του διαδικτύου.

Παρά τις φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις και την εμφανή συνοχή των δυνάμεων ασφαλείας, η Τεχεράνη βρίσκεται υπό έντονη πίεση, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από τον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ και την αποδυνάμωση των περιφερειακών της συμμάχων. Οι εξελίξεις δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

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