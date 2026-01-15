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Τσιάρας: Τελικές οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των αγροτών
Πολιτική
13:05 - 15 Ιαν 2026

Τσιάρας: Τελικές οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των αγροτών

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επανέλαβε ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου είναι τελικές, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η διαμόρφωση εθνικών θέσεων στον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να γίνει χωρίς διάλογο με τους φορείς του χώρου.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε σαφές πλαίσιο διαλόγου με τα αγροτικά μπλόκα, με όρους αντιπροσωπευτικότητας και ανοιχτών δρόμων. Υπογράμμισε ότι η μη πραγματοποίηση συζητήσεων στέρησε τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης πολιτικών για κρίσιμα θέματα, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και το συνολικό πλαίσιο στήριξης των αγροτών.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την αρχή απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο, αλλά η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε για συγκεκριμένους λόγους, που, όπως σημείωσε, δεν είχαν καμία σχέση με την πρόθεση της κυβέρνησης.

«Ο πραγματικός διάλογος δεν γίνεται με βάση έναν υπερβολικό αριθμό συμμετεχόντων, αλλά με βάση τα αιτήματα που τίθενται», επισήμανε, προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα από όλα τα μπλόκα και όλες τις ομάδες και ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται με τους δρόμους ανοιχτούς, προϋπόθεση που απαιτεί καλή πίστη και διάθεση και από τις δύο πλευρές.

Τι ισχύει για τα μέτρα στήριξης

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε τα ήδη ανακοινωμένα μέτρα στήριξης, σημειώνοντας ότι αποτελούν τις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις:

  • Χαμηλό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος: 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για όσους είναι συνεπείς στη ρύθμιση.
  • Αγροτικό πετρέλαιο: Αφαίρεση ΦΠΑ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα η τιμή να μειώνεται από 41 λεπτά στα 51 λεπτά ανά λίτρο.

Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ανακοινώσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και ωφελούν άμεσα τους παραγωγούς.

Προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η επόμενη περίοδος θα είναι απαιτητική για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, με ζητήματα όπως: το κόστος παραγωγής, οι αποζημιώσεις, οι ενισχύσεις προϊόντων και οι χρόνιες παθογένειες του κλάδου.

Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, προανήγγειλε περιφερειακές συνδιασκέψεις για να σχεδιαστούν τα μέτρα σε συνεργασία με τον αγροτικό κόσμο.

Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Αναφορικά με τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, ο υπουργός τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση πολλές φορές παρουσιάζει την Ελλάδα ως συνολικά χαμένη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της παραγωγής.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα:

  • Τα προϊόντα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό είναι κυρίως τα εσπεριδοειδή και οι ζωοτροφές.
  • Η Ελλάδα δεν εξάγει βοδινό κρέας, ενώ η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μικρό μέρος της κατανάλωσης.

Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχαν εκδοθεί δελτία Τύπου που χαιρετούσαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση της Mercosur πρέπει να γίνεται με βάση πραγματικά δεδομένα και όχι γενικεύσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 13:17
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