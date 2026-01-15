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Φρεγάτα Κίμων: Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας μιλούν για «νέα σελίδα» στο Πολεμικό Ναυτικό
Ειδήσεις
13:24 - 15 Ιαν 2026

Φρεγάτα Κίμων: Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας μιλούν για «νέα σελίδα» στο Πολεμικό Ναυτικό

Reporter.gr Newsroom
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Τον «Κίμωνα» υποδέχθηκαν έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς. Από το κατάστρωμα της φρεγάτας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησαν για τη δυνάμωση του ελληνικού στόλου με την ένταξη της νέας φρεγάτας μετά από 28 έτη.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός είχαν προσγειωθεί στο σύγχρονο ελικοδρόμιο της Κίμων με ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού όπου και τους υποδέχθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

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Τασούλας: Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει, είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης

«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει», ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις από το κατάστρωμα της νέας φρεγάτας Belharra «Κίμων». «Σήμερα 15 Ιανουαρίου 2026 η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους «Κίμων». Ενός σκάφους 6ης γενιάς που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας», όπως δήλωσε κάνοντας μάλιστα λόγο για μια «εθνική κατάκτηση».

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται, το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στη ΝΑ Μεσόγειο», συνέχισε ο ΠτΔ. «Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην αθηναϊκή τριήρη και στο θωρηκτό Αβέρωφ, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα».

«Ο Κίμων γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον ενσωματώνεται στο ΠΝ και περιμένει τις άλλες 3 φρεγάτες από τη Γαλλία», κατέληξε.

Μητσοτάκης: Χρέος να παραδώσω μία πατρίδα ασφαλέστερη απ’ ότι την παρέλαβα

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ, όμως αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό. Έτσι, η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Χρέος κάθε κυβέρνησης, και προσωπικά, ως πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα. Καλοτάξιδος ο «Κίμων» και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra.

Δένδιας: Είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη, αποστολή της να εξασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Μεγάλη μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό σήμερα και τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλη μέρα και για την πατρίδα μας. Η φρεγάτα Κίμων πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής ότι η φρεγάτα αυτή είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη. Είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις στη βασική τους αποστολή που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, για εξασφάλιση κάθε αγαθού της ασφάλειας της ελληνική κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας» πρόσθεσε.

«Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η αποστολή της».

«Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μία άλλη εποχή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις με την ατζέντα 2030 μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μία μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων».

«Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση. Μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας εντεταγμένες σε ένα σύνολο με μία ολιστική προσέγγιση. Η Ελλάδα, ο κάθε Έλληνας μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους υστέρημα οι Ένοπλες Δυνάμεις περνάνε στον 21ο αιώνα με έναν ταχύ και σταθερό βηματισμό».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 14:11
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