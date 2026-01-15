Ράμα: Επιτέθηκε σε Έλληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN - Οι Έλληνες υποτιμάτε τους ανθρώπους

Ο δημοσιογράφος Τζον Ντεφτέριος, επί δεκαετίες στο CNN, πρόφερε λανθασμένα τα ονόματα του Έντι Ράμα και του Μαυροβούνιου πρωθυπουργού Μιλόικο Σπάιτς κατά την προσφώνηση τους. Ο Μαυροβούνιος πρωθυπουργός απλώς τον διόρθωσε, έπειτα από προτροπή του ίδιου του Ντεφτέριου. Ωστόσο, ο Ράμα φάνηκε έντονα ενοχλημένος και θεώρησε ότι η λάθος προφορά συνδεόταν με την ελληνική καταγωγή του δημοσιογράφου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις ενεργειακές επενδύσεις στην Αλβανία, ο Ράμα ευχαρίστησε τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber, και ρώτησε τον Ντεφτέριο αν τον γνωρίζει. Ο δημοσιογράφος απάντησε χαμογελώντας, αστειευόμενος: «Πώς δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι», καλώντας το κοινό να χειροκροτήσει.
Η αντίδραση του Αλβανού πρωθυπουργού ήταν άμεση και αιχμηρή: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είσαι», είπε, στρέφοντας τα βέλη του προς τον Ντεφτέριο.
?? Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE:
"As a Greek ... you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not."
"Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K— kos_data (@kos_data) January 14, 2026