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Τύμπανα… πολέμου από Κασσελάκη: Καλεί τους Ευρωπαίους να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Πολιτική
10:44 - 16 Ιαν 2026

Τύμπανα… πολέμου από Κασσελάκη: Καλεί τους Ευρωπαίους να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ιδιαίτερα επιθετικό κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ιράν απευθύνει ο Στέφανος Κασσελάκης, ζητώντας το τέλος της πολιτικής κατευνασμού απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. Την ώρα, ωστόσο, που η Ευρώπη εμφανίζεται βαθιά διχασμένη και χωρίς ενιαία στρατηγική εξωτερικής πολιτικής, η απαίτησή του για άμεσες και σκληρές παρεμβάσεις –από κυρώσεις έως στρατιωτικά πλήγματα– εγείρει ερωτήματα για τη σκοπιμότητα, τη ρεαλιστικότητα και τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας ευρωπαϊκής εμπλοκής.

Ολόκληρη η ανάρτηση Κασσελάκη:

«Ήρθε η ώρα να τελειώσουμε με τους Μουλάδες. Και ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί. (Πριν συνεχίσουμε, ΟΧΙ: αυτό δεν δικαιολογεί την κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις θηριωδίες της στην Παλαιστίνη.) Έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση στην παγκόσμια γεωπολιτική, και ιδιαίτερα στη Δύση. Η πολιτική του ρεαλισμού είναι το μόνο που υπάρχει, καθώς οι διεθνείς κανόνες έχουν (χάρη στην κυβέρνηση Τραμπ) γίνει κάτι μεταξύ προαιρετικού και διακοσμητικού. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει σε κανέναν να καταλάβει τη Γροιλανδία, είτε με τη βία είτε με το κεφάλαιο. Η στάση της πρέπει να είναι σαφής σε όλα τα μέτωπα. Η ΕΕ πρέπει να ψηφίσει το συντομότερο δυνατό το δικό της Άρθρο 5, σύμφωνα με το οποίο μια επίθεση εναντίον ενός θα αποτελεί επίθεση εναντίον όλων. Πρέπει να δηλώσει σαφώς και δημόσια την επικράτειά της, από το βορειότερο σημείο της στη Φινλανδία και το μικρότερο ελληνικό νησάκι μέχρι τη Γροιλανδία, τις Αντίλλες και τη Μαγιότ. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη ή πόσο απομακρυσμένη είναι: η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να υποκύπτει στην κυβέρνηση Τραμπ και στα πολυάριθμα αναχρονιστικά αυταρχικά καθεστώτα στην περιοχή της και επιτέλους να σταθεί στο ύψος της! Πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρώτα και κύρια, για να προστατεύσουμε τα ανθρωπιστικά μας ιδανικά εντός της Ένωσής μας. Αλλά δεδομένου του νέου γεωπολιτικού τοπίου, πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι πιο παρεμβατικοί όταν αυτά τα ιδανικά υπονομεύονται κατάφωρα στην περιοχή μας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί τους διαδηλωτές στο Ιράν ως τροφή για τις γεωπολιτικές του φιλοδοξίες. Αν τον ένοιαζε πραγματικά το δικαίωμα στις διαδηλώσεις, δεν θα είχε επιτρέψει στο σημερινό τσαβιστικό καθεστώς στη Βενεζουέλα να παραμείνει στη θέση του. Αυτή η επιλεκτική χρήση των δημοκρατικών αρχών δεν είναι μόνο υποκριτική, αλλά και ipso facto αντιδημοκρατική. Δεν υπάρχει χρόνος για κατευνασμό. Όχι σε νταήδες και δικτάτορες. Ούτε τώρα ούτε ποτέ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην ευρύτερη περιοχή μας να μετατραπεί σε έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας με επίκεντρο τους πόρους. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξετάζει τις επιλογές του, δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι ενώ οι διαδηλωτές πυροβολούνται από το άθλιο θεοκρατικό καθεστώς και ενώ οι οικογένειές τους λαμβάνουν οδηγίες να πληρώσουν για τις θανατηφόρες σφαίρες για να θάψουν τους αγαπημένους τους!

Δεν μπορούμε να είμαστε απλοί θεατές ενώ οι διαδηλωτές αγωνίζονται εν μέσω διακοπής του Διαδικτύου και ενώ το καθεστώς επικρατεί ασύμμετρα. Δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών από τις άνετες κατοικίες μας, ενώ οι μουλάδες ξυλοκοπούν και δολοφονούν μια 22χρονη κοπέλα, την Mahsa Amini, επειδή δεν φοράει σωστά τη χιτζάμπ. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ανθρωπιστικές αξίες όταν αυτό το καθεστώς αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως μισές ανθρώπινες: μισές κληρονομικές, μισές νομικές μαρτυρίες, κανένα δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ευρωπαίοι ηγέτες: Δώστε τους δορυφορικό ίντερνετ. Δώστε τους ανθρωπιστική βοήθεια. Χτυπήστε τα διυλιστήρια τους. Αποκλείστε τα δεξαμενόπλοιά τους. Καταστρέψτε τις στρατιωτικές υποδομές του καθεστώτος. Παγώστε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Προστατέψτε τους διαδηλωτές με όποιον τρόπο μπορούμε. Σε 2.500 χρόνια, το Ιράν έχει βιώσει μόνο 6 αλλαγές στη συνέχεια του καθεστώτος. Οι τελευταίες 2 έχουν συμβεί τα τελευταία περίπου 100 χρόνια. Ήρθε η ώρα για την επόμενη – όχι επιβάλλοντάς την, αλλά δίνοντας στον ιρανικό λαό μια δίκαιη ευκαιρία να πετύχει. Η ώρα είναι τώρα, Ευρώπη! Μην απουσιάζετε. Αντίθετα, γίνετε το φως της ελευθερίας σε έναν κόσμο επικίνδυνου αυταρχισμού».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/01/2026 - 11:27
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