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Τα «μάζεψε» ο Ράμα για την επίθεση στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο
Ειδήσεις
23:15 - 16 Ιαν 2026

Τα «μάζεψε» ο Ράμα για την επίθεση στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο

Reporter.gr Newsroom
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Να τα «μαζέψει» επιχείρησε σήμερα (16/1) ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, μία μόλις ημέρα μετά την ειρωνική του στάση απέναντι στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN, Τζον Ντεφτέριος.  

Ο Ράμα εξαπέλυσε μία απρόσμενη επίθεση στον Ντεφτέριος κατά τη διάρκειά της κοινής τους παρουσίας σε πάνελ της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι, όπου ο δημοσιογράφος συντόνιζε τη συζήτηση. Ο λόγος της επίθεσης, ο εκνευρισμός του Ράμα επειδή ο Ντεφτέριος δεν πρόφερε σωστά το όνομά του.

«Νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είσαι», του είπε ο Ράμα, αφού προηγουμένως τον είχε ρωτήσει ειρωνικά εάν γνωρίζει τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ερώτηση που ο δημοσιογράφος προσπάθησε να αποκρούσει αστειευόμενος πως δεν είναι σίγουρος.

«Φιλικό χιούμορ» που παρεξηγήθηκε λόγω «εθνικιστικού πάθους»

Ως «φιλικό χιούμορ» χαρακτηρίζει πλέον ο Ράμα τα σχόλια του αυτά, μέσω ανάρτησής του στο Χ, κατηγορώντας μάλιστα τα ελληνικά media για «εθνικιστικό πάθος».

Στην ανάρτηση, δηλώνει «έκπληκτος» για τις αντιδράσεις στην Αθήνα και διαβεβαιώνει ότι οι τοποθετήσεις του δεν είχαν «ουδεμία εχθρική πρόθεση», αλλά ήταν «χιουμοριστικές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποσπασματική προβολή των λεγομένων του μετατράπηκε σε «δημόσια πολεμική με εθνικιστικό πάθος», φαινόμενο που, όπως σχολιάζει, «συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά media».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις διαβεβαιώνοντας ότι δεν αμφισβητεί πως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί «το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Τονίζει ότι τρέφει «μόνο θαυμασμό» για τον ελληνικό πολιτισμό, παλαιό και σύγχρονο, και αναφέρεται στην «αδελφική σχέση» των δύο λαών, εκφράζοντας παράλληλα «ειδικό σεβασμό» προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ωστόσο, το κλείσιμο της ανάρτησης δεν παραλείπει να σημειώσει δεικτικά ότι δεν μπορεί να θεωρεί συνεχιστές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όσους «γράφουν και μιλούν ελληνικά με εθνικιστικό πάθος».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/01/2026 - 23:18
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