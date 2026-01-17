Tο BMW Group Hellas ολοκλήρωσε το 2025 με σημαντικά αυξημένες πωλήσεις, καταγράφοντας νέα ιστορικά ρεκόρ στην ελληνική αγορά, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον κλάδο του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΕΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), οι συνολικές ταξινομήσεις μοντέλων BMW / BMW i και MINI κατέκτησαν ξανά την κορυφή της πολυτελούς κατηγορίας στη χώρα μας ανήλθαν σε 9.787 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση +11,3% σε σχέση με το 2024, διατηρώντας την κορυφαία θέση στην πολυτελή κατηγορία.

Το μερίδιο αγοράς του BMW Group στην πολυτελή κατηγορία εκτοξεύτηκε στο 46,7%, ενώ στη συνολική αγορά αυτοκινήτου έφτασε το 6,7%. Αναλυτικά, οι ταξινομήσεις BMW / BMW i ανήλθαν σε 7.436 μονάδες (+10,1%, συγκριτικά με το 2024) σημειώνοντας το καλύτερο ρεκόρ πωλήσεων των τελευταίων 16 ετών, ενώ αντίστοιχα, οι ταξινομήσεις της MINI παρουσίασαν νέο ιστορικό υψηλό με 2.351 μονάδες (+15,2%, συγκριτικά με το 2024). Το μερίδιο αγοράς που κατέγραψε η BMW στην πολυτελή κατηγορία ήταν 35,5% ενώ επί της συνολικής αγοράς το μερίδιο της μάρκας διαμορφώθηκε στο 5,1%. Τα μοντέλα που πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και συνέβαλαν στην ανοδική πορεία πωλήσεων ήταν η BMW X1, η BMW X2 και η Σειρά 1. Ταυτόχρονα, η βρετανική μάρκα MINI κατέκτησε εντυπωσιακό μερίδιο 11,2% στην πολυτελή κατηγορία (1,6% στη συνολική αγορά), με κύριο πρωταγωνιστή το MINI Countryman που συνεχίζει να αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο, αντιπροσωπεύοντας το 51% των ταξινομήσεων.

The new BMW 1 Series – photo shooting in Athens. (11/2024)

«Η εξαιρετική πορεία του BMW Group Hellas βασίζεται σε ένα εμπλουτισμένο προϊόντικό χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην τεχνολογική ουδετερότητα, την καινοτομία και την παροχή premium υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Αυτοί οι παράγοντες επιτυχίας μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην πολυτελή κατηγορία προσφέροντας πάντα μοναδικές εμπειρίες και άριστη εξυπηρέτηση. Το 2026 αναμένεται ακόμη πιο συναρπαστικό, με την εισαγωγή της νέας εποχής της BMW, της σειράς Neue Klasse, που θα φέρει καινοτόμες τεχνολογίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική μας ανάπτυξη», δήλωσε ο Christopher Puth, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas.

Christopher Puth, CEO & Managing Director BMW Group Hellas (01/2025)

Ανοδική πορεία πωλήσεων στην κατηγορία των πολυτελών SUV / SAV.

Η οικογένεια μοντέλων BMW X (BMW X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, XM και iX) διατήρησε τη δυναμική της στα πολυτελή SUV/SAV, καταγράφοντας συνολικά 4.725 ταξινομήσεις. Η BMW X1 και η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της, iX1, διατήρησαν το τίτλο του Best-Seller στην κατηγορία με 2.781 ταξινομήσεις, ενώ η εντυπωσιακή BMW X2/iX2 με τις σπορτίφ αναλογίες σημείωσε 1.084 ταξινομήσεις στην κατηγορία των Sports Activity Coupė (SAC). Από την πλευρά της ΜΙΝΙ, το MINI Countryman «έκλεψε» για ακόμα μια χρονιά την παράσταση στις ταξινομήσεις ξεπερνώντας τις 1.200 μονάδες και ήταν το δεύτερο σε ταξινομήσεις premium SUV στην κατηγορία του, στα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης (1.115 ταξινομήσεις).

The first-ever BMW iX2 xDrive30 - Driving (10/2023).

Εξαιρετικές επιδόσεις και νέα ρεκόρ για τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα BMW και MINI το 2025.

Η δυναμική αύξηση των plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων BMW συνεχίστηκε και το 2025, καλύπτοντας το 28% των συνολικών πωλήσεων της μάρκας. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν το ένα τρίτο των πωληθέντων BMW διαθέτει είτε αμιγώς ηλεκτρικό είτε plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης. Το ποσοστό των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων BMW BEV έφτασε το 6% των συνολικών πωλήσεων, με τα μοντέλα BMW iX1, iX2 και i4 να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή.

Όσον αφορά την MINI, τα ηλεκτρικά της μοντέλα κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση +90% σε σχέση με το 2024, με δημοφιλέστερο μοντέλο να είναι το MINI Aceman που πλησίασε το 50% των ταξινομήσεων.

Το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις συνολικές ταξινομήσεις ΜΙΝΙ ανήλθε σε 18,3% — ποσοστό που ξεπερνά σημαντικά το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά.

MINI Aceman SE (11/2024)

Ισχυρή ανάπτυξη στις πωλήσεις των Μοντέλων Υψηλών Επιδόσεων BMW M.

Αξιοσημείωτη ανοδική πορεία στις πωλήσεις κατέγραψαν τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της BMW M, με την εμβληματική BMW M2 Coupe να «οδηγεί» την κούρσα με 29 ταξινομήσεις, την επιβλητική BMW XM να ακολουθεί με 25, και τη θρυλική BMW M5 να φτάνει τις 18 παραδόσεις.

The new BMW M2 CS.

Ανοδική πορεία για την BMW Motorrad με σημαντική αύξηση στις πωλήσεις.

Το 2025, η BMW Motorrad συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας 1.137 ταξινομήσεις μοτοσικλετών και σημειώνοντας άνοδο +7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η μάρκα διατήρησε την ηγετική της θέση στην κατηγορία μοτοσικλετών άνω των 1.000 κυβικών εκατοστών, προσφέροντας μοναδική οδηγική εμπειρία, υψηλές επιδόσεις και κορυφαία ασφάλεια, με 646 ταξινομήσεις. Ξεχώρισαν τα συναρπαστικά μοντέλα BMW R1300 GS Adventure με 241 παραδόσεις και BMW R1300 GS με 102 παραδόσεις, ενώ η επιτυχημένη σπορ μοτοσικλέτα μεγάλων αποστάσεων, BMW S1000 XR, κατέγραψε 86 παραδόσεις. Εξαιρετική ήταν και η απόδοση της δυναμικής BMW M1000 XR, που αποτελεί το πιο δημοφιλές μοντέλο της σειράς Μ, με 88 ταξινομήσεις.