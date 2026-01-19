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Κοντογεώργης: Είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στα διεθνή θέματα
Πολιτική
12:17 - 19 Ιαν 2026

Κοντογεώργης: Είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στα διεθνή θέματα

Reporter.gr Newsroom
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Σήμα αποκλιμάκωσης στο αγροτικό μέτωπο έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών. Όπως τόνισε, «κλείνει ένας κύκλος διαλόγου» που, όπως όλα δείχνουν, μπορεί να οδηγήσει σε οριστική εκτόνωση της έντασης.

Ο κ. Κοντογεώργης υπενθύμισε τα μέτρα στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι στην τελευταία επαφή υπήρξε αμοιβαία κατανόηση και διάθεση συνεννόησης. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι μετά τη σημερινή συνάντηση «η υπόθεση μπορεί να κλείσει θετικά», διαβεβαιώνοντας πως δεν αναμένονται νέοι αποκλεισμοί δρόμων.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο μέτωπο της κτηνοτροφίας, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για τις σοβαρές συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορούν να βρεθούν εφαρμόσιμες λύσεις.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στην πιθανή ενεργότερη παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στον δημόσιο διάλογο, ο υφυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση αναμένει σαφείς τοποθετήσεις, ώστε να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, αλλά και κριτική ή αντιπαράθεση όπου χρειαστεί.

Είμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στα διεθνή θέματα

Για τις τελευταίες προκλήσεις του Τραμπ προς την ΕΕ για τη Γροιλανδία, ο κ. Κοντογεώργης χαρακτήρισε «ιστορικές» τις εξελίξεις, και τόνισε την «ευαίσθητη και δύσκολη κατάσταση» που έχει διαμορφωθεί για την Ελλάδα. «Το τελευταίο διάστημα έχουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, και πρέπει να βρούμε τρόπους να παραμείνουν σταθερές» είπε. Ταυτόχρονα όμως υπενθύμισε τον καίριο ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, λέγοντας πως «είμαστε σε γειτονιά που δεν προχωράς αμέριμνος. Οφείλουμε να κρατήσουμε τις κεραίες μας ανοιχτές».

Κλείνοντας, σχολίασε την πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, παρατηρώντας ότι δεν συνοδεύτηκε από τον αναμενόμενο ενθουσιασμό. Σε ό,τι αφορά τις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού περί «χειρότερης κυβέρνησης», ο κ. Κοντογεώργης σχολίασε πως ο κ. Τσίπρας οφείλει να επανεξετάσει όχι μόνο το πολιτικό του αφήγημα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται απέναντι στην πραγματικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 12:23
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