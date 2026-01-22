O Μητσοτάκης θέλει την Ελλάδα στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, αλλά μόνο για τη Γάζα

Κατά την άφιξή του στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για μια ενωμένη Ευρώπη στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης», επισημαίνοντας ότι έχει προτείνει οι 13 προσκεκλημένες χώρες να συμμετάσχουν μόνο στην επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε αρχικά ότι η Σύνοδος συγκαλείται εκτάκτως λόγω των τελευταίων εβδομάδων έντασης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις Τραμπ δείχνουν έναν «διάδρομο εκτόνωσης», τουλάχιστον σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, στήριξε από την πρώτη στιγμή τη Δανία και τη Γροιλανδία. Τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αποτελούν αποκλειστικά υπόθεση των κατοίκων της», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι οι «έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί» για την ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο μπορούν να επιλυθούν «με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών Δανίας – ΗΠΑ».

Συμβιβαστική πρόταση για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Αναφορικά με το δεύτερο βασικό θέμα της Συνόδου, την πρόταση των ΗΠΑ για τη δημιουργία του «Συμβουλίου Ειρήνης» στη Γάζα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών έχουν εκφράσει εύλογους προβληματισμούς. Όπως επισήμανε, η μέχρι τώρα μορφή της πρότασης φαίνεται να υπερβαίνει τα όρια που θέτουν οι αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε μια συμβιβαστική λύση: οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί (ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα) να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης μόνο για το ζήτημα της «επόμενης ημέρας» της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί. Να μην έχουν δηλαδή μόνιμη συμμετοχή και για άλλα ζητήματα, κάτι που ουσιαστικά θα υποβάθμιζε τον ΟΗΕ.

«Πρόκειται για μια εύλογη συμβιβαστική πρόταση, που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, χωρίς να δημιουργήσουμε έναν νέο ΟΗΕ που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει εκδηλώσει από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την προσέλευση του έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες έχει ως εξής: «Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ, πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές τοποθετήσεις του δείχνουν το διάδρομο προς μία εκτόνωση τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία. Η ευρωπαΐκή ένωση ενωμένη με μία εξαίρεση τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αφορούν μόνο τους κατοίκους της. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι Αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου, αυτά όμως μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις ηνωμένες πολιτείες και πιστεύω οτι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

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Ως προς το άλλο ζήτημα που θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο συμβούλιο της ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, τόσο η Ελλάδα όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με δύο εξαιρέσεις έχουν εκφράσει κάποιος πιστεύω λογικούς προβληματισμούς, καθώς το συμβούλιο Ειρήνης όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ εκφεύγει κατά πολύ τις αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ. Παρόλα αυτά η πρόταση μου θα είναι οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο για το ζήτημα που αφορά την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνη στη Γάζα. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει έντονα ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα νέο ΟΗΕ που να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τον ΟΗΕ».