Αλλαγή ρότας της κυβέρνησης για Καρυστιανού: Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε

«Σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα δυστύχημα, η κυρία Καρυστιανού θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική», τόνισε, προσθέτοντας ότι η λογική της δημοσιοποίησης συνεχών αιτημάτων για δημοψηφίσματα «είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».
Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης και την πολιτική του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας. Δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για λίγα λεπτά δημοσιότητας».
Αναφερόμενος στην πολιτική υπόσταση της κυρίας Καρυστιανού, τόνισε: «Προς το παρόν είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που η Κυβέρνηση υπηρετεί. Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση ενημέρωσης από τον Πρωθυπουργό».
Ελληνοτουρκικές σχέσεις και NAVTEX
Σχετικά με την εν δυνάμει συνάντηση Πρωθυπουργού – Τούρκου Προέδρου στις αρχές Φεβρουαρίου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν θα συζητήσει θέματα κόκκινων γραμμών ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. «Η διαφορά με την Τουρκία αφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, που πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία σε μεταναστευτικό και κοινές προκλήσεις γίνεται πάντα κατόπιν συνεννόησης.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ισχυρισμούς περί «ενδοτικότητας» και επεσήμανε τη σταθερή στάση της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική: «Όσες φορές ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε θέματα όπως η δήθεν τουρκική μειονότητα, η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν σαφής και διεθνώς αναγνωρισμένη».
Η ημερομηνία της συνάντησης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και, όπως εξήγησε, τοποθετείται χρονικά στις αρχές Φεβρουαρίου.
Ρήτρα για εθνικά ζητήματα και δημοκρατική λειτουργία
Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ακούει και απαντά όπου χρειάζεται: «Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε, όπως για τις δηλώσεις σχετικά με τις αμβλώσεις. Σε άλλες, όπως η κυρία Καρυστιανού, δεν είναι θεσμικός συνομιλητής και δεν απαντάμε».
Καταλήγοντας, προειδοποίησε για την πολιτική διάρκεια της κυρίας Καρυστιανού αν συνεχίσει με τις ίδιες θέσεις: «Όταν κάνει κόμμα, ας εκφράσει τις απόψεις της. Αν οι θέσεις της στα εθνικά θέματα είναι όπως φαίνεται, δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».