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Αλλαγή ρότας της κυβέρνησης για Καρυστιανού: Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε
Πολιτική
13:57 - 27 Ιαν 2026

Αλλαγή ρότας της κυβέρνησης για Καρυστιανού: Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη προσοχής στις δημόσιες δηλώσεις για ζητήματα εθνικής πολιτικής εφιστά στην Μαρία Καρυστιανού ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, αναφερόμενος στην πρόσφατη ανάρτηση της δεύτερης σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, πάντως, ο κ. Μαρινάκης δεν αποδέχεται την Μαρία Καρυστιανού ως θεσμικό συνομιλητή και δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν θα απαντά στα λεγόμενα της. 

«Σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα δυστύχημα, η κυρία Καρυστιανού θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική», τόνισε, προσθέτοντας ότι η λογική της δημοσιοποίησης συνεχών αιτημάτων για δημοψηφίσματα «είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας».

Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης και την πολιτική του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας. Δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για λίγα λεπτά δημοσιότητας».

Αναφερόμενος στην πολιτική υπόσταση της κυρίας Καρυστιανού, τόνισε: «Προς το παρόν είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που η Κυβέρνηση υπηρετεί. Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση ενημέρωσης από τον Πρωθυπουργό».

Ελληνοτουρκικές σχέσεις και NAVTEX

Σχετικά με την εν δυνάμει συνάντηση Πρωθυπουργού – Τούρκου Προέδρου στις αρχές Φεβρουαρίου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν θα συζητήσει θέματα κόκκινων γραμμών ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. «Η διαφορά με την Τουρκία αφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, που πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία σε μεταναστευτικό και κοινές προκλήσεις γίνεται πάντα κατόπιν συνεννόησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ισχυρισμούς περί «ενδοτικότητας» και επεσήμανε τη σταθερή στάση της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική: «Όσες φορές ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε θέματα όπως η δήθεν τουρκική μειονότητα, η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν σαφής και διεθνώς αναγνωρισμένη».

Η ημερομηνία της συνάντησης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και, όπως εξήγησε, τοποθετείται χρονικά στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ρήτρα για εθνικά ζητήματα και δημοκρατική λειτουργία

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ακούει και απαντά όπου χρειάζεται: «Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε, όπως για τις δηλώσεις σχετικά με τις αμβλώσεις. Σε άλλες, όπως η κυρία Καρυστιανού, δεν είναι θεσμικός συνομιλητής και δεν απαντάμε».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε για την πολιτική διάρκεια της κυρίας Καρυστιανού αν συνεχίσει με τις ίδιες θέσεις: «Όταν κάνει κόμμα, ας εκφράσει τις απόψεις της. Αν οι θέσεις της στα εθνικά θέματα είναι όπως φαίνεται, δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 15:02
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