Λαζαρίδης για καταψήφιση παραπομπής Κωνσταντοπούλου: Υπάρχουν πολλές μικρές Ζωές στην Εξεταστική

Η καταψήφιση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, σχολίασε ότι «τελικά στην Εξεταστική δεν υπάρχει μία μεμονωμένη συμπεριφορά, αλλά ένα σύνολο πολιτικών δυνάμεων που την επικροτούν και τη νομιμοποιούν».

«Πολλές μικρές Ζωές»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επεσήμανε ότι η σημερινή εξέλιξη «αποδείχθηκε ότι στην αίθουσα δεν υπάρχει μία “Ζωή”, αλλά πολλές μικρές Ζωές, που όχι μόνο ανέχονται, αλλά επιδοκιμάζουν ένα ύφος εκτροπής, έντασης και απαξίωσης των θεσμών». Παράλληλα τόνισε πως «με τη στάση τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέλαβαν πλήρως την πολιτική ευθύνη αυτής της επιλογής».

Στήριξη στον θεσμικό ρόλο της Βουλής

Ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον θεσμικό ρόλο της Βουλής και τον στοιχειώδη σεβασμό στους κανόνες του κοινοβουλευτικού διαλόγου, απέναντι σε όσους θεωρούν την ένταση και την τοξικότητα πολιτική ταυτότητα».

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τη συζήτηση γύρω από τη λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας και τον ρόλο των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην παραπομπή στελεχών που εμπλέκονται σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες.