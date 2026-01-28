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Γεραπετρίτης προς Άγκυρα: Εκτός συζήτησης οποιοδήποτε ζήτημα εθνικής κυριαρχίας – Στρατηγική η σχέση με Ισραήλ
Πολιτική
20:04 - 28 Ιαν 2026

Γεραπετρίτης προς Άγκυρα: Εκτός συζήτησης οποιοδήποτε ζήτημα εθνικής κυριαρχίας – Στρατηγική η σχέση με Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του μετά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρθηκε τόσο στις πρόσφατες τραγικές απώλειες στην Ελλάδα όσο και στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ειρήνευσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της τήρησης διεθνών συμφωνιών, ενώ επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας σχετικά με την εθνική κυριαρχία και τις «γκρίζες ζώνες», απορρίπτοντας κάθε νομικό ή πολιτικό επιχείρημα της Τουρκίας.

Παράλληλα, επισήμανε τη δέσμευση της χώρας να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες της πρόσφατης τραγωδίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα βασικά σημεία της τοποθέτησής σας σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απώλεια επτά νέων ανθρώπων χθες, ήταν μια τραγωδία ανείπωτη, γιατί η Ελλάδα, η ελληνική πολιτεία, στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα τόσο στις οικογένειες των θανόντων όσο και στους τραυματίες. Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας αύριο θα επιστρέψουν οι σοροί στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ θα επιστρέψει και τραυματίας στην πόλη του για την περαιτέρω παροχή νοσηλείας.

Σήμερα είχα την ευκαιρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας να τοποθετηθώ για λογαριασμό της Ελλάδας για τα ζητήματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια, τάσσεται υπέρ κάθε πρωτοβουλίας η οποία αφορά στην ειρήνευση στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τοποθετηθήκαμε ότι θα πρέπει πρωτίστως σήμερα να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, να υπάρξει κάθε πρωτοβουλία η οποία θα κατατείνει στη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην επόμενη μέρα με παραδοσιακές, ισχυρές σχέσεις με όλον τον αραβικό κόσμο και με τη στρατηγική σχέση που διαθέτει με το Ισραήλ.

Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το ζήτημα της Συρίας. Η Ελλάδα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα της Συρίας. Θα πρέπει να τηρηθούν απολύτως οι συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός οι οποίες έχουν συναφθεί. Κάθε φαινόμενο βίας θα πρέπει να τυγχάνει πολύ εξειδικευμένης έρευνας και να υπάρχει απόλυτη λογοδοσία. Η κυβέρνηση της Συρίας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Σύρων πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή περί γκρίζων ζωνών;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας.

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