Πανηγυρικό TikTok Μητσοτάκη για αυξήσεις που φτάνουν «έως δύο μισθούς τον χρόνο»

Στην εφαρμογή των φορολογικών ελαφρύνσεων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και στις αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok.

«Σταματήστε για λίγο να σκρολάρετε, είναι σημαντικό! Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες των νοικοκυριών λόγω της ακρίβειας και ξέρω ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», σημείωσε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις αυξήσεις που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό και τη μείωση των φόρων.

Όπως εξήγησε, οι αυξήσεις μπορούν να φτάσουν υπό προϋποθέσεις έως δύο μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση. Στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

Στο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραπέμπει και σε σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του στη ΔΕΘ, όπου είχε ανακοινώσει μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, υπογραμμίζοντας: «Το είπαμε και το κάνουμε».

Οι αυξήσεις βέβαια χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις για να φτάσουν έως και δύο μισθούς τον χρόνο, με τις πρώτες αντιδράσεις από την πλειοψηφία των μισθωτών να είναι επιεικώς... συγκρατημένες για αυτό που αντίκρυσαν στη μισθοδοσία τους.