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Μητσοτάκης από Ζάγκρεμπ: Αμυντικές δαπάνες άνω του 3% του ΑΕΠ με ταυτόχρονη μείωση φόρων
Πολιτική
21:44 - 30 Ιαν 2026

Μητσοτάκης από Ζάγκρεμπ: Αμυντικές δαπάνες άνω του 3% του ΑΕΠ με ταυτόχρονη μείωση φόρων

Reporter.gr Newsroom
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Στις εργασίες της διήμερης συνάντησης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), που πραγματοποιείται στο Ζάγκρεμπ, συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις αμυντικές δαπάνες της χώρας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαχρονικά δαπανούσε πάνω από το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, ακόμη και σε περιόδους που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν προσέγγιζαν αυτό το επίπεδο. Όπως σημείωσε, η επιλογή αυτή υπαγορεύθηκε από τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις εθνικές προτεραιότητες της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν πλέον αυξηθεί σε ποσοστό άνω του 3% του ΑΕΠ, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες κατανοούν πως η ασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευημερία και τη δημοκρατική σταθερότητα. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει σαφής απαίτηση για ενισχυμένη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αμυντικών προγραμμάτων, κατεύθυνση προς την οποία, όπως είπε, κινείται η κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ευρωστία της ελληνικής οικονομίας επιτρέπει στη χώρα να καλύπτει αυξημένες αμυντικές δαπάνες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση μπορεί ταυτόχρονα να μειώνει τους φόρους για τη μεσαία τάξη και να διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα.

«Έχουμε πετύχει τη σωστή ισορροπία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει και στηρίζει τη σταθερή επένδυση στην άμυνα, η οποία, όπως τόνισε, συμβάλλει και στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

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