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Κατρίνης: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία
Πολιτική
19:24 - 01 Φεβ 2026

Κατρίνης: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία

Reporter.gr Newsroom
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Σε κοινή τους ανακοίνωση σήμερα (1/2) ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Τομέας Άμυνας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Ο κ. Μητσοτάκης μας ενημέρωσε σήμερα για έξι στρατηγικής σημασίας αμυντικά προγράμματα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της ελληνικής πρότασης για το SAFE.

Προγράμματα τα οποία αιτήθηκε η κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση και έγκριση της Βουλής, παρά το ότι έχει ζητηθεί από το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετούς μήνες για λόγους διαφάνειας.

Προγράμματα στα οποία παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας, παρά τη δέσμευση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη για ενίσχυση των ελληνικών εταιρειών και το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν έγκαιρα οι ίδιες μέσω της ΓΔΑΕΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης μας ενημέρωσε για την ‘’ανάταξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας’’ μέσω της συνεργασίας των ΕΑΣ με ξένο όμιλο, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την ξένη εταιρεία και αφήνει μηδενικό τεχνολογικό αποτύπωμα για τα ΕΑΣ και τη χώρα.

Δεν αναφέρει τίποτα για το πάρτυ απευθείας αναθέσεων στα ΕΑΣ σε εταιρείες συμβούλων και ημετέρων.

Δεν αναφέρει τίποτα για τα 20 δις ευρώ συμβάσεων που έχουν ανατεθεί από τα ΕΑΣ χωρίς την συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας.

Η διαφάνεια, ο σεβασμός των διαδικασιών και η εγχώρια προστιθέμενη αξία στις αμυντικές δαπάνες αποτελούν ‘’ψιλά γράμματα’’ για την κυβέρνηση.

Για το ΠΑΣΟΚ αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για την αμυντική στρατηγική της χώρας».

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