Ο Καραχάλιος βλέπει πολιτική συμπόρευση της Καρυστιανού με την… τέως βασιλική οικογένεια

Ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε έντονη αντιπαράθεση με την κ. Καρυστιανού —με ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών και αιχμές που έφτασαν μέχρι παραινέσεις για επίσκεψη σε ψυχίατρο— υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «να πολιτευτεί σε κάποιο κόμμα».

Όπως αναφέρει ο κ. Καραχάλιος, ο κ. Ντε Γκρες κάνει τη σχετική αναφορά σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, η οποία αναμένεται να προβληθεί την Πέμπτη.

«Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», διερωτάται σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές και για τον δικηγόρο της κ. Καρυστιανού, Στέλιο Σούρλα —ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει στηρίξει δημόσια και τις απόψεις της πελάτισσάς του για το ζήτημα των αμβλώσεων— αναρωτώμενος αν «εγκρίνει το απόλυτο “πάντρεμα”», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες η πρώην βασιλική οικογένεια έχει συνδεθεί και με σενάρια πιθανής πολιτικής πρωτοβουλίας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Σε νέα του ανάρτησή του στο Χ, ο Καραχάλιος σχολιάζει ότι η πορεία του σχήματος της Μαρίας Καρυστιανού παραμένει συνεπής μόνο στον… πολιτικό αναχρονισμό, υπονοώντας ότι ενδέχεται να ανοίξει ακόμη και θέμα για το πολιτειακό…

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!?❗️?

Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου

(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο

το ενδεχομενο

να "πολιτευτει

με καποιο κομμα"..!

ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?

Το απολυτο "παντρεμα"? το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026

{https://x.com/KarahaliosNikos/status/2018259696344277003}