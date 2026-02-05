Έναρξη Προγράμματος Επιχειρηματικότητας ΣΕΒΕ – Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
12:30 - 05 Φεβ 2026

Έναρξη Προγράμματος Επιχειρηματικότητας ΣΕΒΕ – Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκινά τις αμέσως επόμενες ημέρες το νέο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας για το σχολικό έτος 2025–2026, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη συστηματική διασύνδεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πραγματικότητα.  

Η δράση υλοποιείται σε στενή και άριστη συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, επιβεβαιώνοντας τη κοινή βούληση των δύο φορέων να ενισχύσουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και να καλλιεργήσουν από νωρίς κουλτούρα επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης πιλοτικής δράσης που υλοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία κατά το σχολικό έτος 2024–2025.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των μαθητών της Α’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι στο τέλος της σχολικής χρονιάς καλούνται να επιλέξουν τομέα σπουδών, σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις επαγγελματικές προοπτικές και τις δυνατότητες απασχόλησης στα τεχνικά επαγγέλματα.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2026 και θα περιλαμβάνει ομιλίες διάρκειας περίπου μίας και μισής (1½) ώρας, οι οποίες θα υλοποιούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στα 42 ΕΠΑΛ της Κεντρικής Μακεδονίας που συμμετέχουν στη δράση.

Ομιλητές θα είναι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, όπως υπεύθυνοι παραγωγής, τεχνικοί διευθυντές και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι μέσα από στοχευμένες παρουσιάσεις στους χώρους των σχολείων θα ενημερώνουν τους μαθητές για:

  • την έννοια και τη σημασία της επιχειρηματικότητας
  • το προφίλ και τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων
  • τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας
  • τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον
  • το απαιτούμενο επαγγελματικό προφίλ και τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα.

Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, οι εισηγήσεις θα αποκτούν πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ, με στόχο τη βιωματική γνωριμία των μαθητών με τον κόσμο της παραγωγής και την ουσιαστική υποστήριξή τους στη διαδικασία επιλογής τομέων και ειδικοτήτων.

Σε κάθε σχολική μονάδα θα πραγματοποιείται μία εισήγηση, ενώ σε ορισμένα ΕΠΑΛ, λόγω αυξημένου αριθμού μαθητών, θα προγραμματιστούν δύο εισηγήσεις.

Η ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών γεφυρών συνεργασίας με τα ΕΠΑΛ, τα οποία αποτελούν σημαντική δεξαμενή του μελλοντικού τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ο ΣΕΒΕ παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην ενίσχυση της σύνδεσης εκπαίδευσης και παραγωγής, επενδύοντας στη νέα γενιά και στις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική και διεθνής.

