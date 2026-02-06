Μιλάνο: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της παρουσίας πρακτόρων της ICE και της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων

Εκατοντάδες διαδηλωτές προχώρησαν σε συγκέντρωση την Παρασκευή (6/2), διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία Αμερικανών υπαλλήλων μετανάστευσης στην Ιταλία και για το κλείσιμο δρόμων ενόψει της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η παρουσία αξιωματικών της Immigration and Customs Enforcement (ICE) για την προστασία Αμερικανών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων προκάλεσε διαδηλώσεις, δεδομένου του ρόλου τους στην επιθετική πολιτική απέλασης του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, στη χώρα τους.

Στα πλακάτ που κρατούσαν οι φοιτητές-διαδηλωτές αναγράφονταν συνθήματα όπως: «ICE OUT» και «Το ICE πρέπει να είναι στα ποτά μου και όχι στην πόλη μου».

Φυσώντας πλαστικές σφυρίχτρες, οι οποίες έχουν γίνει σύμβολο των αντι-ICE συγκεντρώσεων στις ΗΠΑ, οι διαδηλωτές στο Μιλάνο κάλεσαν επίσης τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο JD Vance και τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio να επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

Η ιταλική κυβέρνηση δήλωσε από την πλευρά της ότι η διαμάχη δεν έχει βάση, με το προσωπικό του ICE να μην βρίσκεται στους δρόμους κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και μόνο πράκτορες του Homeland Security Investigations των ΗΠΑ να εργάζονται σε ιταλικές διπλωματικές αποστολές.

Επίσης, η U.S. Olympic and Paralympic Committee ανέφερε ότι κανένας πράκτορας του ICE δεν παρείχε ασφάλεια για την Ομάδα των ΗΠΑ.

Με την τελετή έναρξης προγραμματισμένη για την Παρασκευή το βράδυ, οι ιταλικές αρχές διέταξαν το κλείσιμο σχολείων στο κέντρο του Μιλάνου και απέκλεισαν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν σπατάλη χρημάτων και πόρων, ενώ οι τιμές κατοικιών είναι απλησίαστες και οι δημόσιοι χώροι περιορισμένοι. Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν επίσης συνθήματα κατά του Ισραήλ και εξέφραζαν υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους.

Την Πέμπτη, η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace διοργάνωσε διαμαρτυρία μπροστά στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, καταγγέλλοντας τον ρόλο της ιταλικής πετρελαϊκής εταιρείας Eni ως χορηγού των Αγώνων.