ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε δεξαμενόπλοια και εταιρείες με επίκεντρο το ιρανικό πετρέλαιο
Ναυτιλία
19:00 - 08 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε δεξαμενόπλοια και εταιρείες με επίκεντρο το ιρανικό πετρέλαιο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Σε διεύρυνση των κυρώσεων που συνδέονται με την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας νέα δεξαμενόπλοια και εταιρικές οντότητες στον σχετικό κατάλογο περιοριστικών μέτρων. 

Η απόφαση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης από τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, προϊόντων διύλισης και πετροχημικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχεύουν το δίκτυο φορτωτών, εμπόρων και διαμεσολαβητών που εμπλέκονται στη μεταφορά και απόκτηση ιρανικών ενεργειακών προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως βασική πηγή χρηματοδότησης του ιρανικού καθεστώτος.

Ο νέος γύρος μέτρων περιλαμβάνει 14 δεξαμενόπλοια και 15 εταιρικές οντότητες που συνδέονται με το σχετικό εμπόριο, καθώς και τέσσερις επιπλέον οντότητες που φέρονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης, πώλησης και αγοράς πετροχημικών προϊόντων ιρανικής προέλευσης.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται εταιρείες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κίνα, την Ινδία, το Καζακστάν και την Τουρκία, καθώς και εταιρείες-βιτρίνες που έχουν συσταθεί σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες όπως οι Σεϋχέλλες και τα Νησιά Μάρσαλ. Παράλληλα, κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε δύο φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις εμπορικές δραστηριότητες.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη συνέχιση της στρατηγικής οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν μέσω του ναυτιλιακού και ενεργειακού τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία το θαλάσσιο εμπόριο υδρογονανθράκων παραμένει κρίσιμο πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

