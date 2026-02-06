Κάλεσμα των αγροτών για «πανστρατιά» στο συλλαλητήριο στην Αθήνα

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κος Ρίζος Μαρούδας, έδωσε την Παρασκευή πληροφορίες για το συλλαλητήριο που ετοιμάζουν οι αγρότες στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα.

«Η απόφαση που πήραμε είναι να κατέβουμε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα και με τρακτέρ και με κόσμο, καλώντας βέβαια και το λαό της Αθήνας και όλους τους φορείς να συμμετέχουν και να στηρίξουν αυτή την κινητοποίηση γιατί αγωνιζόμαστε για όλους ενάντια στην ακρίβεια. Αν καταστραφούμε εμείς, ο πρωτογενής τομέας γιατί εκεί οδηγούμαστε στην καταστροφή, δυστυχώς θα έρχονται προϊόντα και αμφιβόλου ποιότητας και πολύ πιο ακριβά. Για αυτό θέλουμε και τη συμπαράσταση του λαού της Αθήνας», σημείωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά ο κ. Μαρούδας.

Ερωτηθείς αν έχουν συνεννοηθεί με την Τροχαία για την κάθοδο των τρακτέρ στο Σύνταγμα απάντησε πως για την ώρα «δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση» αλλά είπε πως η κινητοποίηση θα γίνει συντεταγμένα και «θα πάρουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται».

Έκανε επίσης γνωστό πως οι αγρότες θα διανυκτερεύσουν στην Αθήνα και θα αποχωρήσουν την επόμενη μέρα.

«Είναι ένα σημαντικό συλλαλητήριο καταρχήν γιατί δείχνει τη συνέχιση του μεγάλου αγώνα των 55 ημερών στα μπλόκα ταυτόχρονα όμως στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, γιατί θα έχει μεγάλη συμμετοχή, που δείχνει ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν αιτήματα», σημείωσε.

Αναφορικά με τα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων είπε: «Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, ακόμα και για αυτά που πήραμε κάποιες υποσχέσεις πέρασαν τρεις εβδομάδες και δεν υπάρχει εξέλιξη. Όπως ότι θα γινόντουσαν κάποιες πληρωμές σε συναδέλφους που δεν είχαν πληρωθεί για διάφορους λόγους ότι θα αποδεσμευόντουσαν κάποια χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση, θα παίρνονταν κάποια μέτρα και χρήματα για τις ζημιές από την κακοκαιρία, για την κτηνοτροφία δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως το πρόβλημα είναι μεγάλο από μόνο του γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα. Το συλλαλητήριο είναι μια κλιμάκωση και των μπλόκων, θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα πέρα από τα Τέμπη που θα συμμετέχουμε με τα τρακτέρ μας υπάρχει η Agrotica, υπάρχει το Κιλελέρ, υπάρχουν τοπικές κινητοποιήσεις για τοπικά προβλήματα γενικότερα είμαστε σε έναν αναβρασμό.

Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουμε προοπτική, τα χρήματα είναι μια προσωρινή ανάσα», τόνισε κλείνοντας.