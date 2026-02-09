Νέα ένταση στο Αιγαίο: Ανταλλαγή NAVTEX και NOTAM πριν τη συνάντηση κορυφής
21:32 - 09 Φεβ 2026

Νέα ένταση στο Αιγαίο: Ανταλλαγή NAVTEX και NOTAM πριν τη συνάντηση κορυφής

Σε ανταλλαγή NAVTEX και NOTAM προχώρησαν Ελλάδα και Τουρκία, μόλις δύο 24ωρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τη διεξαγωγή της ελληνικής αεροναυτικής άσκησης «Τρίαινα» στο ανατολικό Αιγαίο.

Όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX και NOTAM για τη δέσμευση θαλάσσιας και εναέριας περιοχής, στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία πραγματοποιείται στην περιοχή μεταξύ Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Στην άσκηση συμμετέχουν μονάδες, μέσα και προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς πρόκειται για συνδυασμένη αεροναυτική δραστηριότητα.

Σε απάντηση, η Τουρκία εξέδωσε ανταγωνιστική NOTAM, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή και επαναφέροντας τους πάγιους ισχυρισμούς της περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας νέα NOTAM, με την οποία ξεκαθάρισε ότι η μοναδική αρμόδια αρχή για την περιοχή του FIR Αθηνών είναι η Ελλάδα, απορρίπτοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως ανυπόστατους και νομικά αβάσιμους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας. Στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μαζί με τους υφυπουργούς του υπουργείου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Νωρίτερα, σήμερα 9/2, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα της επίσκεψης του στην Άγκυρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 21:40
