Νέα ένταση στο Αιγαίο: Ανταλλαγή NAVTEX και NOTAM πριν τη συνάντηση κορυφής

Όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX και NOTAM για τη δέσμευση θαλάσσιας και εναέριας περιοχής, στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία πραγματοποιείται στην περιοχή μεταξύ Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Στην άσκηση συμμετέχουν μονάδες, μέσα και προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς πρόκειται για συνδυασμένη αεροναυτική δραστηριότητα.
Σε απάντηση, η Τουρκία εξέδωσε ανταγωνιστική NOTAM, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή και επαναφέροντας τους πάγιους ισχυρισμούς της περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάνης.
Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας νέα NOTAM, με την οποία ξεκαθάρισε ότι η μοναδική αρμόδια αρχή για την περιοχή του FIR Αθηνών είναι η Ελλάδα, απορρίπτοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως ανυπόστατους και νομικά αβάσιμους.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας. Στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μαζί με τους υφυπουργούς του υπουργείου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.
Νωρίτερα, σήμερα 9/2, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα της επίσκεψης του στην Άγκυρα.