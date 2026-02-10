«Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Παρατείνεται το πρόγραμμα έως τις 13 Φεβρουαρίου

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», το οποίο αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται, η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να προετοιμάσουν και να καταθέσουν πλήρεις και τεκμηριωμένες αιτήσεις ένταξης έργων ενεργειακής αναβάθμισης, μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση κτιριακών υποδομών και λειτουργικών συστημάτων των επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον Οδηγό του Προγράμματος, καθώς και στα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων, τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ όσο και στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Για τυχόν απορίες, προβλέπεται υποστήριξη μέσω του Help Desk του προγράμματος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την παράταση της προθεσμίας, ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένες αιτήσεις και να εξασφαλίσουν χρηματοδοτική στήριξη για παρεμβάσεις που ενισχύουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.