«Εξοικονομώ - Επιχειρώ»: Παρατείνεται το πρόγραμμα έως τις 13 Φεβρουαρίου
14:20 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», το οποίο αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται, η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να προετοιμάσουν και να καταθέσουν πλήρεις και τεκμηριωμένες αιτήσεις ένταξης έργων ενεργειακής αναβάθμισης, μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση κτιριακών υποδομών και λειτουργικών συστημάτων των επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον Οδηγό του Προγράμματος, καθώς και στα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων, τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ όσο και στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Για τυχόν απορίες, προβλέπεται υποστήριξη μέσω του Help Desk του προγράμματος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την παράταση της προθεσμίας, ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένες αιτήσεις και να εξασφαλίσουν χρηματοδοτική στήριξη για παρεμβάσεις που ενισχύουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Επέκταση στόλου με έξι νέα πλοία και σταθερή κερδοφορία για τη Danaos το 2025
Hyperion Systems Engineering Group: Βλέπει ανάπτυξη λόγω Oil &amp; gas και ναυτιλίας
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 510 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία
Natura 2000: Έγκριση νέας ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
Μήλος: «Φρένο» στην εκτός σχεδίου δόμηση – Αναστολή οικοδομικών αδειών σε Σαρακήνικο και Μύτακα
Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας, θα προσθέσει σημαντική αξία στην οικονομία
ΥΠΕΝ: Το πλάνο θωράκισης της ευστάθειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας - Οι περικοπές
