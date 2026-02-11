Δένδιας: «Ατζέντα 2030» και «Ασπίδα του Αχιλλέα», η απάντησή μας στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις

Την ανάγκη η Ελλάδα να διαθέτει τα μέσα ώστε να υπερασπίζεται αποτελεσματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σήμερα (11/2) στην 1η Ημερίδα Άμυνας και Γεωπολιτικής με τίτλο «Η Νέα Γεωπολιτική Πραγματικότητα και οι Αμυντικές Προκλήσεις – Η επόμενη ημέρα για Ευρώπη, Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο», που διοργάνωσαν το Capital.gr και το Forbes Greece.

Όπως τόνισε, για να έχει μια χώρα ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές περιβάλλον, οφείλει να διαθέτει και τα κατάλληλα εργαλεία αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της. Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε την «Ατζέντα 2030» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τις οποίες χαρακτήρισε ορθολογική απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις.

Αναφερόμενος στον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, επισήμανε ότι η νέα φιλοσοφία δεν περιορίζεται σε ένα σύνολο οπλικών συστημάτων, αλλά οδηγεί στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποτροπής, με έμφαση στη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση της πληροφορίας. Η αναβάθμιση, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων μέσων, όπως οι φρεγάτες Belharra ή τα αεροσκάφη F-35, αλλά τη δημιουργία ενός ευρύτερου και συνεκτικού αμυντικού οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, τονίζοντας ότι η ενίσχυσή της αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και για την εθνική οικονομία. Όπως υπογράμμισε, όταν οι αμυντικές δαπάνες σχεδιάζονται σωστά, μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης, δημιουργώντας πλούτο και θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι η χώρα χρειάζεται ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, ενίσχυση των εξαγωγών και προσέλκυση επενδύσεων, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Ανέφερε ότι το νέο μοντέλο επενδύσεων προβλέπει σταθερή εθνική συμμετοχή και μετρήσιμη απόδοση, με ελάχιστο ποσοστό 25% συμμετοχής του ελληνικού οικοσυστήματος στα εξοπλιστικά προγράμματα. Παράλληλα, το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών για τα επόμενα 12+8 έτη –που κατατέθηκε για πρώτη φορά– διασφαλίζει διαφάνεια, προβλεψιμότητα και δημοσιονομική πειθαρχία, αποτρέποντας φαινόμενα του παρελθόντος.

Σχολιάζοντας το διεθνές περιβάλλον, ο υπουργός σημείωσε ότι το παγκόσμιο σύστημα εισέρχεται σε περίοδο έντονης ρευστότητας και ανταγωνισμού ισχύος, ενώ η αντίληψη μιας «διαρκούς ειρήνης» έχει πλέον διαψευσθεί. Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, όπως είπε, αναδύεται μια νέα παγκόσμια τάξη, με τα αισιόδοξα θεωρητικά σχήματα περί «τέλους της Ιστορίας» να μην επιβεβαιώνονται.

Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις επηρεάζουν και την Ευρώπη, η οποία καλείται να προσαρμοστεί σε μια μετατόπιση ισχύος προς τον Ινδο-Ειρηνικό. Κατά τον κ. Δένδια, η ήπειρος βασίστηκε επί δεκαετίες στη στρατηγική προστασία των ΗΠΑ και οφείλει πλέον να ενισχύσει τις δικές της δυνατότητες, καθιστώντας την Κοινή Αμυντική Πολιτική επιτακτική ανάγκη και όχι επιλογή πολυτελείας. Η ασφάλεια, τόνισε, δεν είναι δεδομένη και το μέλλον της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου θα εξαρτηθεί από την ισχύ, τη συνεργασία και την ικανότητα προσαρμογής.

Ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, έκανε λόγο για μια περιοχή υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, όπου συνυπάρχουν ενεργειακά συμφέροντα, θαλάσσιες οδοί και περιφερειακές εντάσεις. Η άμυνα, σημείωσε, δεν αφορά μόνο τα στρατιωτικά μέσα, αλλά συνδέεται με θεσμούς, οικονομία, τεχνολογία και κοινωνική συνοχή. Στον συνολικό αυτό σχεδιασμό, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι αναλυτές, η αμυντική βιομηχανία και η κοινωνία των πολιτών.

Αναφερόμενος στη σχέση άμυνας και οικονομίας, υπογράμμισε ότι μια ισχυρή οικονομία θωρακίζει τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα η ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων έχει σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν η Διεύθυνση Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με στόχο την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ κράτους, βιομηχανίας και ερευνητικής κοινότητας.

Στις γεωπολιτικές εξελίξεις ενέταξε και την αυξανόμενη παρουσία της Τουρκίας σε περιοχές όπως η Συρία, η Λιβύη και η Σομαλία, επισημαίνοντας ότι η ελληνική απάντηση δεν βασίζεται στον αποκλεισμό αλλά στη διαμόρφωση πλαισίου κανόνων, με σταθερή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και ενίσχυση συνεργασιών με χώρες κοινής αντίληψης.

Ως παράδειγμα επιτυχίας στον τομέα της καινοτομίας ανέφερε το σύστημα «Κένταυρος», το πρώτο ελληνικό anti-drone που αναπτύχθηκε από την ΕΑΒ και δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Παράλληλα, περιέγραψε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ως μια ολιστική προσέγγιση με πέντε επίπεδα επιχειρησιακής κάλυψης: Ξηρά, Θάλασσα, Αέρας, Κυβερνοχώρος και Διάστημα.

Σημαντική, όπως είπε, είναι και η εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Ινδία. Μάλιστα, ανέφερε ότι εντός του πρώτου ενάμιση μήνα του 2026 συναντήθηκε με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών αυτών, διαπιστώνοντας έντονο ενδιαφέρον για τη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Καταλήγοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι σε έναν κόσμο όπου η ισχύς συχνά καθορίζει τις εξελίξεις, η Ελλάδα με την «Ατζέντα 2030» επιδιώκει να διαμορφώσει τις πιο σύγχρονες και ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της, όχι για επιθετικούς σκοπούς, αλλά για την προστασία του εθνικού χώρου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μέσω του Χάρτη Μετάβασης, οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται σε οργανισμό γνώσης και τεχνολογικής αξιοποίησης, ενσωματώνοντας και την Τεχνητή Νοημοσύνη, με σταθερό προσανατολισμό στην ασφάλεια κάθε πολίτη.

Η ομιλία του, που άνοιξε τις εργασίες της Ημερίδας, προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένη, καθώς ο κ. Δένδιας μετέβη στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στη σύνθεση των υπουργών Άμυνας.