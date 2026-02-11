Ερντογάν πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Επιδιώκουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας

Μήνυμα καλής θέλησης απέστειλε, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην χώρα μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο βασικός στόχος των επαφών της χώρας, είτε γνωστών είτε άγνωστων, είτε των φανερών είτε των μη φανερών, είναι η Τουρκία να συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή. «Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει στις 14:00 στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και τις παράλληλες επαφές των υπουργών, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος, παρουσία και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Στο περιθώριο των συνομιλιών θα υπογραφούν συμφωνίες σε τομείς όπως η διαχείριση φυσικών καταστροφών, η τεχνολογία, η έρευνα, το εμπόριο, ο πολιτισμός και ο τουρισμός, ενώ θα συζητηθεί η προοπτική αύξησης του διμερούς εμπορίου από 5 σε 10 δισ. ευρώ. Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Ερντογάν προχώρησε σε μίνι ανασχηματισμό, αλλάζοντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Τα τουρκικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν σημαντική τη συνάντηση, διατηρώντας ωστόσο χαμηλές προσδοκίες και εστιάζοντας στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

