Φον ντερ Λάιεν: Μείωση της γραφειοκρατίας στις Βρυξέλλες και στα κράτη-μέλη, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα

«Οι εταιρείες μάς λένε ότι ξοδεύουν σχεδόν τόσα χρήματα για γραφειοκρατικές διαδικασίες όσα και για έρευνα και ανάπτυξη· αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την αρχή της θητείας της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει μια ατζέντα απορρύθμισης, ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις των κρατών-μελών για μείωση των διοικητικών βαρών και στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ενόψει της συνόδου των ηγετών της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα την Πέμπτη (12/2), η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να βάλουν τάξη και στο δικό τους «σπίτι».

«Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο· υπάρχει υπερβολικό “gold-plating” — δηλαδή πρόσθετα στρώματα εθνικής νομοθεσίας που απλώς δυσκολεύουν τη ζωή των επιχειρήσεων και δημιουργούν νέα εμπόδια στην ενιαία μας αγορά», δήλωσε, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

Λίγο πριν από τη σύνοδο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δημοσίευσαν κοινό κείμενο στο οποίο αποδίδουν την οικονομική καχεξία της Ευρώπης στη ρυθμιστική πολιτική των Βρυξελλών.

Ωστόσο, η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι ευθύνονται και οι ίδιες οι χώρες: «Αν είμαστε σοβαροί ως προς την απλούστευση, πρέπει να πατάξουμε το gold-plating και τον κατακερματισμό. Ήρθε η ώρα για μια βαθιά κανονιστική εκκαθάριση, σε όλα τα επίπεδα».

Έφερε ως παράδειγμα τα διαφορετικά όρια βάρους για φορτηγά στη Γαλλία και το Βέλγιο — δύο γειτονικές χώρες — γεγονός που καθιστά τις μεταφορές πιο περίπλοκες.

«Προτείναμε νομοθεσία για την εναρμόνιση αυτών των κανόνων. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συζήτηση», σημείωσε, επισημαίνοντας επίσης ότι πολλά νομοθετήματα απλούστευσης στις Βρυξέλλες παραμένουν μπλοκαρισμένα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ακόμη ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η μεταφορά αποβλήτων από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, καθώς μπορεί να χρειαστούν μήνες για να λάβουν οι έμποροι την έγκριση των αρχών, εξαιτίας των διαφορετικών εθνικών κανόνων.

Μέσα στο κλίμα διατλαντικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών σχετικά με τους κανονισμούς για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους δασμούς σε βιομηχανικά προϊόντα, η φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι η ΕΕ έχει τριπλάσια εμπορικά εμπόδια σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. «Πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε επί ίσοις όροις; Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά την οδηγούμε με τραβηγμένο χειρόφρενο».

Ανέφερε ότι θα παρουσιάσει έναν «οδικό χάρτη» για την ανταγωνιστικότητα, με στόχο την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ έως το 2028, ο οποίος θα εγκριθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο για την ανταγωνιστικότητα που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο. Ο οδικός αυτός χάρτης θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την υιοθέτηση ορισμένων προτάσεων έως το τέλος του 2027.

«Ο χρόνος πιέζει», κατέληξε, «και χρειαζόμαστε τη συμβολή όλων».