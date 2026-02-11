16:19 - 11 Φεβ 2026

Βουλή: Πολιτική αντιπαράθεση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν με φόντο τα ελληνοτουρκικά

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα στην Άγκυρα, κυριάρχησε στις παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τα πρωτόκολλα στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύπτου.

Τα κόμματα τοποθετήθηκαν με διαφορετικές προσεγγίσεις για το πλαίσιο και τις προσδοκίες του διαλόγου με την Άγκυρα, ενώ όλα μίλησαν για εθνικές γραμμές και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

ΠΑΣΟΚ: «Σαφήνεια, εθνικές γραμμές και χωρίς αυταπάτες»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ζήτησε αναλυτική ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων και σαφή δέσμευση στις εθνικές γραμμές. Όπως τόνισε, δεν αρκεί μια εκ των υστέρων δημοσιογραφική ενημέρωση, αλλά απαιτείται συνεννόηση στη βάση αρχών, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στη διατήρηση των συμμαχιών της χώρας και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας.

Υπογράμμισε ότι ο δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία πρέπει να παραμένει ανοιχτός, ωστόσο ο διάλογος δεν πρέπει να διεξάγεται με αυταπάτες ή για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Επισήμανε πως η Τουρκία δεν έχει αποσύρει καμία από τις πάγιες διεκδικήσεις της, αναφέροντας τη «γαλάζια πατρίδα», τις «γκρίζες ζώνες», τις δηλώσεις περί αποστρατικοποίησης των νησιών και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα οφείλει να είναι ξεκάθαρη ότι η μοναδική διαφορά προς επίλυση είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

ΣΥΡΙΖΑ: «Καμία σαφήνεια για την ατζέντα – Η “γαλάζια πατρίδα” δεν συμβιβάζεται με τα “ήρεμα νερά”»

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη συνάντηση, κάνοντας λόγο για έλλειψη σαφήνειας ως προς το εύρος της ατζέντας. Όπως είπε, το κόμμα του «κρατά μικρό καλάθι» και παραμένει ιδιαίτερα προσεκτικό, καθώς –όπως υποστήριξε– η πολιτική των «ήρεμων νερών» δεν συμβαδίζει με τη στρατηγική της «γαλάζιας πατρίδας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι η Τουρκία δεν έχει εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά την προσαρμόζει ανάλογα με τις συνθήκες. Τόνισε δε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός ή ανοχή σε ενδεχόμενες αμφισβητήσεις του διεθνούς δικαίου.

«Νίκη»: «Διάλογος χωρίς αποτροπή οδηγεί σε υποτέλεια»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης», Γιώργος Ρούντας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί κατευνασμό της Τουρκίας με «ηττοπάθεια». Όπως ανέφερε, η Ελλάδα απειλείται διαρκώς με πόλεμο και δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον διάλογο.

Υποστήριξε ότι η ειρήνη διασφαλίζεται και μέσω αποτρεπτικής ισχύος και ικανότητας ανταπάντησης, ενώ χαρακτήρισε ψευτοδίλημμα το «ειρήνη ή πόλεμος». Κατά τον ίδιο, η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον επεκτατισμό της και έθεσε το ερώτημα τι ακριβώς επιδιώκει να συζητήσει η ελληνική πλευρά υπό αυτές τις συνθήκες.

Νέα Δημοκρατία: «Μία και μόνη διαφορά - Διάλογος με ισχυρή αποτροπή»

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, επανέλαβε ότι οι θέσεις της Ελλάδας εδράζονται στο διεθνές δίκαιο. Τόνισε ότι η χώρα επιδιώκει τον διάλογο με τους γείτονες και τους συμμάχους της, ενώ παράλληλα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ.

Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία –την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών– και ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα αποτελούν «κόκκινη γραμμή».

Ο κ. Μηταράκης επισήμανε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας λειτουργεί θεσμικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και υπογράμμισε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η Ελλάδα έχει ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αέρα, θάλασσα και ξηρά, έχει αυξήσει τις απολαβές του προσωπικού τους και έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στα δυτικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στις ενεργειακές έρευνες και στην ιδιότητα της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι οι κινήσεις αυτές ενισχύουν έμπρακτα τη θέση της χώρας και αμφισβητούν στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

