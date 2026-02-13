Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Για να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να έχεις κίνητρα για να γίνουν
Πολιτική
16:46 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Παρασκευής (13/2) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.  

Με τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Βουλή να συνεχίζεται σήμερα σε υψηλούς τόνους, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τη θέση του ότι «η Νέα Δημοκρατία βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επαναφορά μετενέργειας και επεκτασιμότητας, δύο κεντρικά αιτήματα που εμείς είχαμε φέρει με τροπολογίες εδώ και δύο χρόνια».

Καταλόγισε, μάλιστα, στην κυβέρνηση «υποκρισία » διότι «για να μετενεργήσει ή να επεκταθεί μία σύμβαση, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει. Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν. Και ποιο είναι το αρνητικό που έχει όμως; Ακόμα και τη μετενέργεια τη φέρνει κουτσουρεμένη. Γιατί τι λέει; Δεν λέει αυτό που είχαν πει οι κοινωνικοί εταίροι όταν έδωσαν τη συνέντευξη Τύπου αλλά φέρνει τη μετενέργεια μόνο για τις νέες συλλογικές συμβάσεις. Άρα μια συλλογική σύμβαση που υπάρχει τώρα – και λήγει -, μετενεργεί με το παλιό καθεστώς. Εμείς θεωρούμε ότι ένα νομοσχέδιο, που έρχεται κολοβό, δεν θα πετύχει. Δεν θα πετύχει γιατί για να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να έχεις κίνητρα για να γίνουν. Εδώ η κυβέρνηση έρχεται να ρυθμίσει το πώς επεκτείνονται, αν γίνουν. Για αυτό δεν ψηφίζουμε επι της αρχής το νομοσχέδιο».

Στον απόηχο, δε, της προχθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ο Εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε ότι «επιβεβαιώθηκαν οι χαμηλές προσδοκίες που υπήρχαν. Ήταν μια συνάντηση εθιμοτυπική. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας χωρίς αυταπάτες για το ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Η κυβέρνηση μας παρουσιάζει ένα σενάριο που όλα είναι τέλεια και δεν υπάρχει προκλητικότητα».

Ενώ με αφορμή την αποστροφή του παριστάμενου στο πάνελ, υφυπουργού Εξωτερικών κ. Θεοχάρη που ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν προχώρησε στην πόντιση του καλωδίου λόγω διαφωνιών της Κυπριακής κυβέρνησης , ο Κώστας Τσουκαλάς αναρωτήθηκε: «Όταν πριν ενάμιση χρόνο δεν προχώρησε η πόντιση του καλωδίου η Κύπρος έφταιγε; Αυτό το μαθαίνουμε τώρα, δεν το γνωρίζαμε τότε. Είναι θέση της κυβέρνησης ότι το 2024 δεν προχώρησε η πόντιση λόγω ευθυνών της Κυπριακής κυβέρνησης; Δεν διαπραγματευόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν τα δικαιώματα τα έχεις, πρέπει και να τα ασκείς».

«Εμείς θεωρούμε ότι ο δισταγμός που έδειξε η κυβέρνηση ενάμιση χρόνο πριν ήταν μια λάθος κίνηση που έστειλε λάθος σήμα και εντός της χώρας και προς την Τουρκία και τους εταίρους μας», συμπέρανε.

«Εμείς θέλουμε να λάμψει η αλήθεια και η υπόθεση να πάει και να αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη» υπογράμμισε αναφορικά με την υπόθεση Παναγόπουλου και συμπλήρωσε: «Πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο κ. Παναγόπουλος μάλιστα είπε χθες ότι θεωρεί λογική κίνηση την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας από το ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε ότι δεν πρέπει να τραυματίζεται ένα κόμμα για κάτι που δεν φέρει ευθύνη.
Ο κ. Ανδρουλάκης σε ζητήματα ηθικής δεν έχει κάποιο δίλημμα. Αν υπάρχει θέμα ηθικής και αυτό δεν αφορά τον κύριο Παναγόπουλο αλλά είναι γενική αρχή ,τότε ακόμα και 200 χρόνια να είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ κάποιος , ο Πρόεδρος δεν έχει δίλημμα. Ο Ανδρουλάκης δεν είναι Μητσοτάκης που έβλεπε τους “Φραπέδες” να περνούν και δεν ήξερε αν είναι μέλη και μιλούσε για αυτόματες διαγραφές.
Εγώ δεν καταλαβαίνω το άγχος Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό και να μη γίνει έλεγχος.
Ούτε ο κ. Παναγόπουλος στοχοποιεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε ο κ. Ανδρουλάκης στοχοποιεί τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ ούτε κανέναν άλλον. Εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για να μάθουμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Εμείς είμαστε στο πλευρό της αλήθειας και της διαφάνειας».

«Προφανώς το τι άποψη θα έχει το ΠΑΣΟΚ για το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα και για το πως εκείνο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και τι θα γίνει στη ΓΣΕΕ – να ξεκαθαρίσω ότι είναι αυτόνομο το συνδικαλιστικό κίνημα – θα είναι μια πολιτική απόφαση του ΠΑΣΟΚ που θα ληφθεί μέσα στα όργανά του», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

