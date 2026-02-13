Νέα Αριστερά: Ζητά άμεση συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω νέων στοιχείων
Πολιτική
18:25 - 13 Φεβ 2026

Νέα Αριστερά: Ζητά άμεση συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω νέων στοιχείων

Reporter.gr Newsroom
Την άμεση σύγκληση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη διερεύνηση των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η Νέα Αριστερά, επικαλούμενη νέα δεδομένα που, όπως υποστηρίζει, καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το αίτημα κατατέθηκε από τον βουλευτή Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, μέλος της Επιτροπής και εισηγητή του κόμματος, ο οποίος επισημαίνει ότι από τις 25 Ιουνίου 2025 έχει διαβιβαστεί στη Βουλή ποινική δικογραφία σε βάρος πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η δικογραφία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκθέσεις απομαγνητοφώνησης τηλεφωνικών συνομιλιών κατόπιν άρσης απορρήτου.

Ερωτήματα για το υλικό της δικογραφίας

Όπως αναφέρεται, ήδη από την 1η Ιουλίου 2025 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, είχε ζητήσει να διευκρινιστεί αν στη διαβίβαση της δικογραφίας περιλαμβάνονται και τα DVD με το σύνολο των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Σε περίπτωση που δεν είχαν συμπεριληφθεί, είχε ζητηθεί να αναζητηθούν ώστε ο φάκελος να είναι πλήρης. Το αίτημα αυτό επανακατατέθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής.

Νέο υλικό και αναφορές σε επιπλέον εμπλοκές

Η Νέα Αριστερά επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα (12 Φεβρουαρίου 2026), σύμφωνα με το οποίο νέο υλικό με συνομιλίες που αρχικά δεν είχαν αξιολογηθεί ως σχετιζόμενες με την υπόθεση διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια στην Οικονομική Αστυνομία για περαιτέρω έλεγχο. Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδείξεις εμπλοκής οκτώ ακόμη στελεχών της ΝΔ.

Αίτημα για πλήρη διερεύνηση

Με βάση τα παραπάνω, το κόμμα ζητά την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν τα νέα στοιχεία, να αναζητηθούν τυχόν πρόσθετα κρίσιμα δεδομένα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να κληθούν νέοι μάρτυρες.

Όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό αίτημα, η άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής θεωρείται αναγκαία ώστε η διερεύνηση να είναι πλήρης και να αποφευχθεί η σύνταξη πορίσματος που θα βασίζεται σε ελλιπή στοιχεία.

