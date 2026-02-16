Μαρινάκης: Καμία παρέμβαση των ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά – Ψευδή τα δημοσιεύματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διέψευσε σήμερα (16/2) κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκαν την Αθήνα, προκειμένου να παρέμβουν στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας.

«Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως παρέμβαση – ούτε τυπική, ούτε άτυπη – των Ηνωμένων Πολιτειών προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τα ελληνοτουρκικά» ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι Ρίτσαρντ Γκρενέλ και Πάολο Τζαμπόλι επισκέφτηκαν την Αθήνα ως ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως επρόκειτο περί ιδιωτικής επίσκεψης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, για να συναντήσουν την κ. Γκιλφόιλ.

Ειδικότερα, εξήγησε:

«Η ενημέρωση που έχω από το υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν ιδιωτική επίσκεψη στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Δεν έγινε καμία συνάντηση, ούτε με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη – κάπου αναφέρεται και με τον πρωθυπουργό – δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν έγινε καμία τέτοια συνάντηση, ούτε ήταν μια επίσκεψη που είχε ως στόχο συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης».

Για το αν, δε, η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί «παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον διαμοιρασμό του Αιγαίου» όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως «δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά».