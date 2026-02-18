Κυρανάκης: Το railway.gov.gr θα αναβαθμίσει την ασφάλεια των τρένων
Πολιτική
21:29 - 18 Φεβ 2026

Κυρανάκης: Το railway.gov.gr θα αναβαθμίσει την ασφάλεια των τρένων

Reporter.gr Newsroom
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση των τρένων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε εκπομπή του MEGA.

Όπως εξήγησε, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από την επόμενη εβδομάδα και θα δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να παρακολουθούν μέσω κινητού τηλέφωνου την ακριβή τοποθεσία κάθε αμαξοστοιχίας, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. «Το σύστημα παρέχει εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια εντοπισμού, επιτρέποντας συνεχή εικόνα της κίνησης των τρένων στο δίκτυο», τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Η ψηφιακή εφαρμογή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ψηφιακού και επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων, επισημαίνοντας ότι ήδη λειτουργεί κεντρικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού αποκλίσεων ή πιθανών λαθών και ενεργοποίησης προειδοποιήσεων πρόληψης κινδύνου.

Αναφερόμενος στην αναβάθμιση του βασικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026 η γραμμή θα διαθέτει πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας, όπως 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, επιτρέποντας για πρώτη φορά τη λειτουργία σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας στο ελληνικό δίκτυο.

Όσον αφορά τα νέα τρένα Coradia Stream που θα ενταχθούν στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο το 2027, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι αυτά θα διαθέτουν προεγκατεστημένο σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα και την αξιοπιστία των επιβατικών υπηρεσιών. «Το Ελληνικό Δημόσιο παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων και, σε περίπτωση μη τήρησής τους από την ιταλική εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης των σχετικών ρητρών που προβλέπονται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας ακύρωσής της», τόνισε.

Ο συνδυασμός της ψηφιακής παρακολούθησης, των νέων τεχνολογικών εργαλείων και της ολοκλήρωσης των υποδομών ασφαλείας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, αποτελεί «βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη μετάβαση σε έναν ασφαλή και σύγχρονο σιδηρόδρομο».

