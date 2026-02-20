Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του πρώην συζήγου της για την επιμέλεια των παιδιών τους
18:21 - 20 Φεβ 2026

Η Όλγα Κεφαλογιάννη απέσυρε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου την αγωγή που είχε καταθέσει σε βάρος του πρώην συζύγου της, Μίνωα Μάτσα, σχετικά με ζητήματα επιμέλειας των παιδιών τους.

Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, καθώς η υπουργός Τουρισμού είχε κάνει χρήση της τροπολογίας που αφορά τη μεταρρύθμιση της συνεπιμέλειας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου, επιφέρει τροποποιήσεις σε διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν τη δικαστική διεκδίκηση της επιμέλειας ανηλίκων. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δυνατότητα εκ νέου προσφυγής στη Δικαιοσύνη, εφόσον ένας ή και οι δύο γονείς θεωρούν ότι έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι συνθήκες βάσει των οποίων είχε ληφθεί προηγούμενη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια.

