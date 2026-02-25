Τσουκαλάς: «Σιγή ιχθύος» από τη ΝΔ για το στέλεχός της που ελέγχεται για 10 εκατ. ευρώ
Πολιτική
17:13 - 25 Φεβ 2026

Τσουκαλάς: «Σιγή ιχθύος» από τη ΝΔ για το στέλεχός της που ελέγχεται για 10 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Με αφορμή την κατάθεση των πορισμάτων των κομμάτων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να υποβαθμίσει τον ρόλο της διαδικασίας, μετατρέποντάς την, όπως ανέφερε, από εργαλείο διαλεύκανσης σε μηχανισμό συγκάλυψης ή παρεμπόδισης της έρευνας.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υποστήριξε ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οργανωμένης πρακτικής κατασπατάλησης πόρων την περίοδο 2019-2024, με ιεραρχική δομή και εσωτερική ενημέρωση. Όπως είπε, η υπόθεση αφορούσε παράνομες και καταχρηστικές κατανομές βοσκοτόπων μέσω δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και σε υπόθεση στελέχους της Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, το οποίο –όπως σημείωσε– έχει προφυλακιστεί και ελέγχεται μαζί με τη σύζυγό του για απόκρυψη 10 εκατ. ευρώ. Επισήμανε ότι, παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, δεν έχει υπάρξει διαγραφή του, ενώ έκανε λόγο για «σιγή ιχθύος» από την πλευρά της ΝΔ.

Σχετικά με το περιστατικό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το κόμμα του στηρίζει τη νομιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι ο υπουργός Υγείας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα νοσοκομεία, αλλά και οι πολίτες δικαίωμα ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Αναφορικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι κάθε αύξηση είναι θετική, εφόσον δεν εξανεμίζεται από την ακρίβεια. Παράλληλα, σχολίασε δημοσίευμα της Η Καθημερινή για δαπάνες 1,5 δισ. ευρώ μέσω δημοσίων συμβάσεων σε συμβουλευτικές εταιρείες την τελευταία τριετία, θέτοντας ερωτήματα για το εύρος και τον χρόνο προκύψεως αυτής της ανάγκης.

Τέλος, με αφορμή τη συμμετοχή του κ. Παπασταύρου στη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει κάθε συμφωνία που ενισχύει τη χώρα και λειτουργεί ως εργαλείο άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα εξετάζει προσεκτικά το περιεχόμενό τους. Υπενθύμισε ότι το θεσμικό πλαίσιο υφίσταται από το 2014 και εξέφρασε την ελπίδα να μην επαναληφθούν αποχωρήσεις ενεργειακών κολοσσών, όπως στο παρελθόν.

Κλείνοντας, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι καταγράφεται ευρύ κοινωνικό αίτημα πολιτικής αλλαγής, σημειώνοντας ωστόσο πως απαιτούνται περαιτέρω βήματα ώστε αυτό να μετατραπεί σε θετική πρόταση διακυβέρνησης μέσα από το ΠΑΣΟΚ.

