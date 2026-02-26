Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – «Δεν πρόκειται επουδενί να σιωπήσω», λέει ο πρώην πρωθυπουργός  

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εξώδικο απέστειλε το βράδυ της Πέμπτης (26/2) ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον Αλέξη Τσίπρα, αντιδρώντας στα σχόλια του δεύτερου σχετικά με τη δικαστική απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο λόγος πίσω από το εξώδικο είναι σημερινή ανακοίνωση του κ. Τσίπρα, δια της οποίας χαρακτήρισε ως «πραγματικούς υπαίτιους» για την υπόθεση των υποκλοπών τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον ανιψιό του, κ. Δημητριάδη, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι πλέον «δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν».

Την αποστολή του εξωδίκου γνωστοποίησε ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός μέσω ανάρτησής του στο Facebook, στην οποία γράφει:

«Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ο πρωθυπουργικός ανιψιός μου απέστειλε εξώδικο για τις δηλώσεις μου σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.

Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας:

Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, που ωστόσο σκόνταψε σήμερα στην απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου.

Ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά.

Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους.

Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω.

Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία.

Άλλωστε το καθεστώς του φόβου, της σιωπής και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης που έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν στον τόπο, δεν είναι πια ακλόνητο.

Και ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο.»