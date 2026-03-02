Κικίλιας: Στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται 10 πλοία ελληνικής σημαίας με 85 Έλληνες ναυτικούς

Οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή ναυτιλία και κατ’ επέκταση την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (2/3), αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε την κρισιμότητα των Στενών του Ορμούζ, δια των οποίων διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20% έως 25% του φυσικού αερίου. Σημείωσε, δε, ότι εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη καταγραφεί επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά εμπορικών πλοίων.

Ακόμη, σύμφωνα με τον Υπουργό, έχουν καταγραφεί και πλήγματα σε τρεις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε μία υπεράκτια εγκατάσταση, τραυματισμοί ναυτικών, αλλά κι ο θάνατος ενός ναυτικού. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα περιστατικά αυτά δεν αφορούν πλοία ελληνικής σημαίας ή ελληνικών συμφερόντων.

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Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι υπήρξε πλήγμα με μικρές ζημιές σε ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο, όμως, συνέχισε την πορεία του.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων, κάτι που δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα.

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Σε διαρκή εγρήγορση ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας

Σε ό,τι αφορά την παρουσία ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή, ο κ. Κικίλιας γνωστοποίησε ότι 10 πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και 5 εκτός αυτού, ενώ συνολικά περίπου 325 πλοία που συνδέονται με την Ελλάδα, αλλά είναι υπό ξένη σημαία, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Διευκρίνισε ότι στα 10 ελληνικά πλοία επιβαίνουν 85 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά και υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους, σημειώνοντας ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υπουργείου παραμένει σε διαρκή εγρήγορση.

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι απαιτείται ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις, καθώς παραμένει άγνωστο τόσο το χρονικό διάστημα όσο και ο βαθμός κλιμάκωσης της κρίσης.

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Προειδοποίησε, τέλος, πως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα προκαλούσε τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο εμπόριο, σημειώνοντας ότι όσα πλοία συνεχίζουν να κατευθύνονται προς την περιοχή, παραμένουν εκτός των Στενών.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή.