Η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο «παγώνει»: Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και LNG flows σε υψηλό κίνδυνο

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα σε δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη — τα Στενά του Ορμούζ και το Bab el-Mandeb — εμφανίζει πλέον σαφή σημάδια επιβράδυνσης, με τη διεθνή αγορά να εισέρχεται σε φάση αυξημένης επιχειρησιακής αβεβαιότητας. Τα τελευταία δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης και δορυφορικής ανάλυσης δείχνουν ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα δεν περιορίζεται απλώς λόγω κινδύνου, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αναστέλλεται προληπτικά.

Σύμφωνα με επιχειρησιακές εκτιμήσεις που βασίζονται σε δεδομένα maritime intelligence και remote sensing, μεγάλος αριθμός δεξαμενόπλοιων παραμένει σε αναμονή στο νοτιοανατολικό άκρο των Στενών του Ορμούζ, αποφεύγοντας την είσοδο στον Περσικό Κόλπο. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει όχι απλώς καθυστερήσεις, αλλά συντονισμένη στάση αναμονής από πλοιοκτήτες και διαχειρίστριες εταιρείες έως ότου αποσαφηνιστεί το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τον σημαντικότερο ενεργειακό θαλάσσιο διάδρομο παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου. Οποιαδήποτε διαταραχή μεταφράζεται άμεσα σε πίεση στις αγορές ενέργειας και στη ναυλαγορά δεξαμενόπλοιων.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται στο Bab el-Mandeb, την πύλη εισόδου προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ. Η ναυτιλιακή κίνηση εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη, όχι λόγω απενεργοποίησης συστημάτων εντοπισμού («dark activity»), αλλά επειδή πλοία απλώς δεν διέρχονται.

Ναυτιλιακές εταιρείες φαίνεται να περιορίζουν την έκθεσή τους στην περιοχή, προεξοφλώντας πιθανή κλιμάκωση επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων. Η εξέλιξη αυτή προμηνύει περαιτέρω μείωση της κυκλοφορίας στη Διώρυγα του Σουέζ, με άμεσες συνέπειες στα έσοδα της Αιγύπτου αλλά και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η ήδη αυξημένη χρήση της διαδρομής μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας αναμένεται να ενισχυθεί, επιμηκύνοντας χρόνους μεταφοράς και αυξάνοντας το κόστος καυσίμων και ασφάλισης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκτεταμένη παρεμβολή στα συστήματα GPS. Περισσότερα από 1.100 πλοία στον Περσικό Κόλπο φέρονται να επηρεάζονται από φαινόμενα jamming ή spoofing, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Η απώλεια αξιόπιστης γεωεντοπιστικής πληροφορίας αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων, προσαράξεων και περιβαλλοντικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας δεξαμενόπλοιων. Για την αγορά ενέργειας, αυτό μεταφράζεται σε πρόσθετο λόγο περιορισμού μεταφοράς φορτίων έως ότου αποκατασταθεί η επιχειρησιακή ασφάλεια.

Παγώνουν οι ροές LNG από τον Κόλπο

Η διαταραχή δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο. Οι μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου εμφανίζονται επίσης σοβαρά επηρεασμένες. Η κίνηση LNG carriers προς και από τον Περσικό Κόλπο έχει μειωθεί δραστικά, επηρεάζοντας εξαγωγές από το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές LNG παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη και την Ασία, που βασίζονται σε σταθερές ροές LNG για ενεργειακή επάρκεια, ειδικά μετά την αναδιάρθρωση των αγορών φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια.

Αναφορές για πλήγματα σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές

Παράλληλα, κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για περιστατικά στο λιμάνι Duqm του Ομάν, όπου λειτουργεί ναυτική βάση της χώρας. Εάν επιβεβαιωθούν, θα σηματοδοτήσουν σημαντική γεωπολιτική κλιμάκωση, καθώς το Ομάν θεωρείται παραδοσιακά ουδέτερος διαμεσολαβητής στην περιοχή.

Αναφορές υπάρχουν και για πλήγματα στο λιμάνι Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 15% της παγκόσμιας containerized διακίνησης.

Πιθανή διαταραχή στη λειτουργία του λιμένα αναμένεται να επηρεάσει τις εμπορευματικές ροές στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. Ήδη εξετάζονται εναλλακτικές χερσαίες διαδρομές μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας, με εκτεταμένη χρήση οδικών μεταφορών για την παράκαμψη θαλάσσιων κινδύνων.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλες πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες επιθέσεις κατά υποθαλάσσιων καλωδίων ή ενεργειακών υποδομών. Το ζήτημα, ωστόσο, παραμένει στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς προηγούμενα περιστατικά σε Βαλτική και Ασία έχουν αναδείξει την ευαλωτότητα των θαλάσσιων δικτύων δεδομένων.

Η ταυτόχρονη επιβράδυνση σε Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα δημιουργεί συνθήκες σπάνιας πίεσης για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ασφάλειας, αλλά για αλυσιδωτή διαταραχή που επηρεάζει ενέργεια, logistics και ναυτιλιακές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η αγορά παρακολουθεί πλέον όχι μόνο τις στρατιωτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως τη συμπεριφορά των πλοιοκτητών. Και αυτή τη στιγμή το μήνυμα είναι σαφές: τα πλοία περιμένουν — και όταν τα πλοία σταματούν να κινούνται, η παγκόσμια οικονομία αρχίζει να επιβραδύνει μαζί τους.