ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο «παγώνει»: Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και LNG flows σε υψηλό κίνδυνο
Ναυτιλία
07:59 - 02 Μαρ 2026

Η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο «παγώνει»: Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και LNG flows σε υψηλό κίνδυνο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα σε δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη — τα Στενά του Ορμούζ και το Bab el-Mandeb — εμφανίζει πλέον σαφή σημάδια επιβράδυνσης, με τη διεθνή αγορά να εισέρχεται σε φάση αυξημένης επιχειρησιακής αβεβαιότητας. Τα τελευταία δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης και δορυφορικής ανάλυσης δείχνουν ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα δεν περιορίζεται απλώς λόγω κινδύνου, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αναστέλλεται προληπτικά.

Σύμφωνα με επιχειρησιακές εκτιμήσεις που βασίζονται σε δεδομένα maritime intelligence και remote sensing, μεγάλος αριθμός δεξαμενόπλοιων παραμένει σε αναμονή στο νοτιοανατολικό άκρο των Στενών του Ορμούζ, αποφεύγοντας την είσοδο στον Περσικό Κόλπο. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει όχι απλώς καθυστερήσεις, αλλά συντονισμένη στάση αναμονής από πλοιοκτήτες και διαχειρίστριες εταιρείες έως ότου αποσαφηνιστεί το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τον σημαντικότερο ενεργειακό θαλάσσιο διάδρομο παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου. Οποιαδήποτε διαταραχή μεταφράζεται άμεσα σε πίεση στις αγορές ενέργειας και στη ναυλαγορά δεξαμενόπλοιων.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται στο Bab el-Mandeb, την πύλη εισόδου προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ. Η ναυτιλιακή κίνηση εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη, όχι λόγω απενεργοποίησης συστημάτων εντοπισμού («dark activity»), αλλά επειδή πλοία απλώς δεν διέρχονται.

Ναυτιλιακές εταιρείες φαίνεται να περιορίζουν την έκθεσή τους στην περιοχή, προεξοφλώντας πιθανή κλιμάκωση επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων. Η εξέλιξη αυτή προμηνύει περαιτέρω μείωση της κυκλοφορίας στη Διώρυγα του Σουέζ, με άμεσες συνέπειες στα έσοδα της Αιγύπτου αλλά και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η ήδη αυξημένη χρήση της διαδρομής μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας αναμένεται να ενισχυθεί, επιμηκύνοντας χρόνους μεταφοράς και αυξάνοντας το κόστος καυσίμων και ασφάλισης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκτεταμένη παρεμβολή στα συστήματα GPS. Περισσότερα από 1.100 πλοία στον Περσικό Κόλπο φέρονται να επηρεάζονται από φαινόμενα jamming ή spoofing, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Η απώλεια αξιόπιστης γεωεντοπιστικής πληροφορίας αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων, προσαράξεων και περιβαλλοντικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας δεξαμενόπλοιων. Για την αγορά ενέργειας, αυτό μεταφράζεται σε πρόσθετο λόγο περιορισμού μεταφοράς φορτίων έως ότου αποκατασταθεί η επιχειρησιακή ασφάλεια.

Παγώνουν οι ροές LNG από τον Κόλπο

Η διαταραχή δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο. Οι μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου εμφανίζονται επίσης σοβαρά επηρεασμένες. Η κίνηση LNG carriers προς και από τον Περσικό Κόλπο έχει μειωθεί δραστικά, επηρεάζοντας εξαγωγές από το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές LNG παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη και την Ασία, που βασίζονται σε σταθερές ροές LNG για ενεργειακή επάρκεια, ειδικά μετά την αναδιάρθρωση των αγορών φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια.

Αναφορές για πλήγματα σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές

Παράλληλα, κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για περιστατικά στο λιμάνι Duqm του Ομάν, όπου λειτουργεί ναυτική βάση της χώρας. Εάν επιβεβαιωθούν, θα σηματοδοτήσουν σημαντική γεωπολιτική κλιμάκωση, καθώς το Ομάν θεωρείται παραδοσιακά ουδέτερος διαμεσολαβητής στην περιοχή.

Αναφορές υπάρχουν και για πλήγματα στο λιμάνι Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 15% της παγκόσμιας containerized διακίνησης.

Πιθανή διαταραχή στη λειτουργία του λιμένα αναμένεται να επηρεάσει τις εμπορευματικές ροές στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. Ήδη εξετάζονται εναλλακτικές χερσαίες διαδρομές μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας, με εκτεταμένη χρήση οδικών μεταφορών για την παράκαμψη θαλάσσιων κινδύνων.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλες πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες επιθέσεις κατά υποθαλάσσιων καλωδίων ή ενεργειακών υποδομών. Το ζήτημα, ωστόσο, παραμένει στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς προηγούμενα περιστατικά σε Βαλτική και Ασία έχουν αναδείξει την ευαλωτότητα των θαλάσσιων δικτύων δεδομένων.

Η ταυτόχρονη επιβράδυνση σε Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα δημιουργεί συνθήκες σπάνιας πίεσης για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ασφάλειας, αλλά για αλυσιδωτή διαταραχή που επηρεάζει ενέργεια, logistics και ναυτιλιακές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η αγορά παρακολουθεί πλέον όχι μόνο τις στρατιωτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως τη συμπεριφορά των πλοιοκτητών. Και αυτή τη στιγμή το μήνυμα είναι σαφές: τα πλοία περιμένουν — και όταν τα πλοία σταματούν να κινούνται, η παγκόσμια οικονομία αρχίζει να επιβραδύνει μαζί τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 08:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στενά του Ορμούζ: Το χρονικό της σιωπηρής κλιμάκωσης στη ναυτιλία
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Το χρονικό της σιωπηρής κλιμάκωσης στη ναυτιλία

Times of Israel: Προειδοποιήσεις για επανέναρξη επιθέσεων σε πλοία εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Ναυτιλία

Times of Israel: Προειδοποιήσεις για επανέναρξη επιθέσεων σε πλοία εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία σε τροχιά αβεβαιότητας: Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Σουέζ επαναφέρουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο παγκόσμιο εμπόριο
Ναυτιλία

Ναυτιλία σε τροχιά αβεβαιότητας: Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Σουέζ επαναφέρουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο παγκόσμιο εμπόριο

Σε επιφυλακή το ελληνικό λιμενικό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία

Σε επιφυλακή το ελληνικό λιμενικό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Άλλαξαν πίστα οι ναύλοι των VLCC ελέω κρίσης ΗΠΑ-Ιράν
Ναυτιλία

Άλλαξαν πίστα οι ναύλοι των VLCC ελέω κρίσης ΗΠΑ-Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό
Ειδήσεις

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ