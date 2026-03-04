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Χερσαία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών στο Εκουαδόρ
Ειδήσεις
10:53 - 04 Μαρ 2026

Χερσαία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών στο Εκουαδόρ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Εκουαδόρ ξεκίνησαν κοινές επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.  

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, στο πλαίσιο της ευρύτερης επίθεσης κατά αυτού που η Ουάσινγκτον αποκαλεί "ναρκο-τρομοκρατία" στη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 3 Μαρτίου και είχαν ως στόχο εγκληματικές οργανώσεις που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές. Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση δεν έδωσε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, αλλά τόνισε τον κοινό χαρακτήρα της αποστολής.

"Συγχαίρουμε τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων του Εκουαδόρ για την ακλόνητη δέσμευσή τους σε αυτόν τον αγώνα, επιδεικνύοντας θάρρος και αποφασιστικότητα απέναντι στους ναρκο-τρομοκράτες", δήλωσε ο στρατηγός των πεζοναυτών Φράνσις Ντόνοβαν, διοικητής της Νότιας Διοίκησης, που αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το euronews, η επιχείρηση πραγματοποιείται με φόντο την απότομη επιδείνωση της ασφάλειας στο Εκουαδόρ (την χώρα που είναι επίσης γνωστή ως Ισημερινός), που τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί βασικός κόμβος για τη διακίνηση κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

{https://x.com/Southcom/status/2029011785567572285}

Από τον Ιανουάριο του 2024, το Εκουαδόρ βιώνει μια εσωτερική σύγκρουση χαμηλής έντασης μετά την επίθεση του κράτους κατά των εγκληματικών συμμοριών, οι οποίες κηρύχθηκαν εσωτερικοί εχθροί από την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, ο οποίος ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι θα συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον στον αγώνα του κατά των καρτέλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στον Ισημερινό τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε τον χαρακτηρισμό των συμμοριών Los Choneros και Los Lobos ως "τρομοκρατικών οργανώσεων", μια απόφαση που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, αποσκοπούσε στην ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση των ομάδων αυτών για τον κεντρικό τους ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών, την ένοπλη βία και την αποσταθεροποίηση της χώρας.

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