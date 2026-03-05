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ΠΑΣΟΚ: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εκθέτουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική
16:18 - 05 Μαρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εκθέτουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Reporter.gr Newsroom
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Λόγο για «πρωτοφανή θεσμική εκτροπή» με την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ και του ίδιου του πρωθυπουργού κάνει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ για τις υποκλοπές και ειδικότερα την απόφαση σχετικά με τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, σύμφωνα με την οποία η ΕΥΠ είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει στο ΣτΕ τον φάκελο της άρσης απορρήτου.  

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση, «οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, Κυριάκος Μητσοτάκης, οδήγησαν τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική εκτροπή».

Η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει ότι αρχικά μετά την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την τροπολογία του 2021. Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, πρόκειται για την τροπολογία, «με την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε στερήσει αναδρομικά από τους πολίτες που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ, το στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τον λόγο και τον χρόνο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών τους, όπως προέβλεπε ο νόμος 2225/1994».

«Παρά τη σαφή αυτή δικαστική κρίση του ΣτΕ, η κυβέρνηση και η ΕΥΠ δεν συμμορφώθηκαν με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου», υπογραμμίζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση για να προσθέσει πως αυτός ήταν και ο λόγος που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο αναμένεται σύντομα να αποφανθεί για την άρνηση των ελληνικών αρχών να τον ενημερώσουν για τους λόγους της παρακολούθησής του.

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, αποκτά – όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ιδιαίτερη σημασία η σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση της παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη από την ΕΥΠ.

Πρόκειται για την απόφαση βάσει της οποίας το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να διαβιβάσει στο ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας τον πλήρη υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

«Η κρίση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Κουκάκη είναι ακόμη πιο προχωρημένη, καθώς δεν περιορίζεται στον έλεγχο της συνταγματικότητας του θεσμικού πλαισίου, αλλά επεκτείνεται σε ουσιαστικό δικαστικό έλεγχο της ίδιας της παρακολούθησης», σημειώνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, για να τονίσουν πως:

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας καθιστά σαφές ότι ακόμη και σε περίπτωση επίκλησης καταστροφής του φακέλου, η ΕΥΠ υποχρεούται να γνωστοποιήσει το νομικό έρεισμα και να προχωρήσει στην ανασύστασή του. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αρχή ότι καμία κρατική αρχή δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός λογοδοσίας όταν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα».

Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ: «Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους ιδιώτες που συνδέονται με τη λειτουργία του παράνομου λογισμικού Predator στη χώρα μας και την παρακολούθηση Υπουργών και άλλων αξιωματούχων».

«Οι δικαστικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί πλέον να συγκαλυφθεί», τονίζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, με το κόμμα να υπογραμμίζει ότι «θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και για να μπει οριστικό τέλος σε πρακτικές που τραυματίζουν τη δημοκρατία».

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