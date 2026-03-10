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Τσουκαλάς: Το συνέδριο… «αλήθειας» έχει οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να «ξεπλυθεί» η κυβέρνηση
Πολιτική
19:29 - 10 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Το συνέδριο… «αλήθειας» έχει οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να «ξεπλυθεί» η κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση σχετικά με τη διοργάνωση του Athens Alitheia Forum, σχολιάζοντας ότι «θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν εξοργιστικό, να παρουσιαστούν ως υπερασπιστές και τιμητές της αλήθειας οι ίδιοι πολιτικοί που προΐστανται των διαδικτυακών τρολ».

Παράλληλα ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει πολιτικά με την παρουσία του ένα κυβερνητικό σόου».

Ολόκληρη η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά αναφέρει:

«Προ λίγων ημερών το γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου με ενημέρωσε για τη διοργάνωση μιας συζήτησης μεταξύ των Εκπροσώπων Τύπου των τριών μεγαλύτερων κομμάτων με θέμα την παραπληροφόρηση.

Το συνέδριο… «αλήθειας» είναι ένα συνέδριο με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να «ξεπλυθούν» πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της.

Μια κυβέρνηση που βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών επικρίσεων για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα, διοργανώνει συνέδριο για την… αλήθεια. Είναι η στιγμή που η «αλήθεια» παίρνει μορφή brand, με λογότυπο σε ένα «συνέδριο» που στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν boutique της κυβερνητικής επικοινωνίας.

Πόσο αστείο θα ήταν, αν δεν ήταν εξόχως εξοργιστικό, το να εμφανίζονται ως υπέρμαχοι και τιμητές της αλήθειας, οι πολιτικοί προϊστάμενοι των διαδικτυακών τρολ, που πληρώνουν αφειδώς ιδιώτες, και έχουν μετατρέψει σε βούρκο την πολιτική ζωή του τόπου. Άραγε ακόμη πιστεύει η κυβέρνηση ότι πείθει με το επιχείρημα «ιδιώτες πληρώνουν ιδιώτες» για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά της Νέας Δημοκρατίας στο διαδίκτυο;

Ποια κυβέρνηση θα μιλήσει για την αλήθεια, αυτή που βλέπει μόνο ιδιώτες στην υπόθεση των υποκλοπών;

Εκείνη που ψευδολογούσε δηλώνοντας ότι η ΕΥΠ δήθεν εφάρμοσε την απόφαση του ΣτΕ;

Εκείνη που οργάνωνε με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα τη δολοφονία χαρακτήρων επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών;

Εκείνη που έστηνε εξεταστικές επιτροπές;

Εκείνη που ισχυριζόταν πως είναι «ιερό ευαγγέλιο» το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και μετά το κατακεραύνωνε;

Εκείνη που δεν δημοσιοποιεί τη διαγραφή του αγροτοσυνδικαλιστή που φέρεται να ελέγχεται για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ύψους 10.000.000 ευρώ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετέτρεψε τους κρατικούς πόρους σε λάφυρο για όσους εξυπηρετούν τους σκοπούς της και στρατεύονται στο άρμα της εξουσίας της. Μήπως αντί για συνέδριο «αλήθειας» είναι πιο δόκιμο να μετονομαστεί σε σεμινάριο διασποράς ψευδών ειδήσεων και χειραγώγησης της κοινής γνώμης;

Προφανώς, και δεν θα νομιμοποιήσω πολιτικά με την παρουσία μου ένα κυβερνητικό σόου. Δεν θα δώσουμε συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news.

Η υπεράσπιση της αλήθειας και της αξιοπιστίας στην ενημέρωση απαιτεί θεσμική θωράκιση για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, ενίσχυση της πολυφωνίας και ουσιαστικό σεβασμό στην ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας.

Απαιτεί θαρραλέες τομές και μια άλλη αντίληψη εξουσίας, ριζικά αντίθετη με αυτήν της κατάληψης του κράτους από τα «δικά μας παιδιά» και του ελέγχου των εξουσιών.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για την προάσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του Τύπου και την πολυφωνία στην ενημέρωση όπως και για τη στήριξη των περιφερειακών ΜΜΕ, τις οποίες και θα αναδείξει με πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις».

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